健康 > 杏林動態

「健康達人挑戰賽」計步挑戰 鎖定中壯年上班族

2025/09/30 17:42

健盟今（30）日舉行記者會宣布，「健康達人挑戰賽」開始報名，促科技人多運動。 （健盟提供）

健盟今（30）日舉行記者會宣布，「健康達人挑戰賽」開始報名，促科技人多運動。 （健盟提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕社團法人台灣健康運動聯盟（健盟）今（30）日舉辦記者會，健盟理事長、康軒文教集團董事長李萬吉宣布，「第三期健康達人挑戰賽CBHSⅢ」活動開始報名，以30至60歲職場從業人士，特別是科技人為主要對象，鼓勵每個人在不影響工作下，隨時隨地找機會運動、追求健康，並以智慧手機計步功能，把每日步數上傳雲端，適合久坐上班族抽空運動，簡章與報名表公布於健盟官網 （http://thma.taipei/#CBHS）。

健盟秘書長張東洋表示，歷任理事長領導下，把一個鬆散的人民社團經營得有聲有色，歷任理事長包括葉金川（前衛生署長創盟理事長）、賴明詔（中研院院士/前成大校長）、黃榮村（前考試院長/教育部長）、陳錦生（前考試委員長榮大學校長）、周宏室（前國立體育大學校長）高俊雄（前體育署長、現任南華大學校）等人，其中黃榮村在健盟理事長任內與哈佛大學全球健康計畫簽訂合作協議，讓張東洋獲聘哈佛大學全球健康計畫資深顧問，參與全球推廣任務。

張東洋說，李萬吉即使已屬於領有敬老卡的銀髮族，仍熱愛運動，他擁有鐵人三項的國際認證，在繁忙工作下，仍能維持每週跑步250公里，還帶領集團內4000餘名員工養成運動習慣，其中500多人獲得國際鐵人三項認證，佔全台灣被認證總數約1/4。

健盟理事長李萬吉今日亦與台灣職業健康護理學會理事長陳美滿簽訂合作意願書，期能在養成規律習慣上營造風氣、引爆趨勢，為職場人士的運動健康注入活水；而健盟智慧科技應用委員會主委周靖媛，與負責健盟官網及CBHS雲端管理理事許賓鄉則介紹「科技與健康」願景，展現台灣科技業軟硬體傲視全球後，將科技應用於養成規律運動與健康促進習慣的領域之企圖心。

