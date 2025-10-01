自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》秋天讓你懶洋洋嗎？ 專家曝提升活力的6種自然法

2025/10/01 15:41

秋天來了，容易讓人感覺疲倦，可能因為正在換季。不妨利用早晨或正午的陽光到戶外去，可以調節晝夜節律，消除疲勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

秋天來了，容易讓人感覺疲倦，可能因為正在換季。不妨利用早晨或正午的陽光到戶外去，可以調節晝夜節律，消除疲勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋天來了，容易讓人感覺疲倦、注意力不集中，有可能是正在換季的關係。專家分析，隨著季節變換，身心會隨著環境的變化而做出調整。光線在晝夜節律中扮演關鍵角色，陽光減少讓大腦產生較少的血清素，當日照時間縮短，傍晚來得比夏季早，導致疲倦感增加、動力下降。同時也建議做6件事，來提升活力。

The Independent》（獨立報）報導，隨著10月逐漸逼近，空氣中開始帶著涼意，金黃與橙色的樹葉也宣告秋天已經正式來臨。心理學家艾瑞卡·朗格（Dr Erica De Lange）表示：「在秋天明顯感到精力下降是非常常見的，這背後有明確的心理和生理原因。」

艾瑞卡·朗格解釋，「光線在調節我們的晝夜節律中扮演關鍵角色，這個內在時鐘決定了我們何時感到清醒，何時感到困倦。夏天的日子較長，提供了更多自然訊號讓我們保持警覺和活力；但到了秋天，日照時間縮短，傍晚來得更早，這個節律可能被打亂，導致疲倦感增加、動力下降。」

艾瑞卡·朗格接著說，陽光減少也會讓大腦產生較少的血清素，這種神經傳導物質常被稱為「快樂化學物質」。血清素幫助調節情緒和精力，因此當其指數下降時，人們可能會感到更懶散或無精打采。同時，傍晚變暗會促進褪黑激素的分泌，這種荷爾蒙向身體發出休息的信號。褪黑激素提早分泌會讓人比平常更早感到困倦或無精打采。

維生素D含量較低，也會影響我們的能量。艾瑞卡·朗格說，「陽光是我們獲取維生素D的主要天然來源，維生素D含量較低與疲勞和情緒低落密切相關，」秋冬季節，由於日照減少，人們可能會發現精力下降。

專家建議，以下6個日常習慣，可以幫助民眾在秋季保持穩定的精力：

●最大限度地利用日光

利用早晨或正午的陽光到戶外去，可以調節晝夜節律，促進血清素分泌，消除疲勞。

●保持身體活躍

適度的日常鍛煉，比如快走、瑜伽或騎自行車，可以改善血液流動、改善情緒、減少倦怠。

●優先選擇營養豐富的膳食

吃時令水果、蔬菜和全穀物有助於穩定血糖，防止能量下降。

●定期補水

天氣轉涼會減少口渴的跡象，但脫水仍然會導致疲勞和注意力不集中。喝水或喝涼茶會有幫助。

●確保充足的睡眠

每天在同一時間睡覺和起床，睡前避免接觸螢幕，養成一個平靜的習慣，幫助身體放鬆。

●設定小的、可實現的目標

疲勞會讓人感到難以承受，因此，將任務分解為可管理的步驟，有助於建立動力和成就感，從而增強能量。

