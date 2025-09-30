自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

身體出現「4個警訊」 99％心臟病患都曾出現過

2025/09/30 17:48

最新研究指出，超過99%的心臟病、中風等心血管疾病，在發病前，都早已出現了至少一項可控制的「警訊」，如血壓、血糖、膽固醇超標或吸菸；示意圖。（圖取自shutterstock）

最新研究指出，超過99%的心臟病、中風等心血管疾病，在發病前，都早已出現了至少一項可控制的「警訊」，如血壓、血糖、膽固醇超標或吸菸；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕心臟病與中風等心血管疾病，並非無法預防的「天災」。根據一篇發表於權威期刊《美國心臟病學會期刊》的最新研究指出，在超過99%的案例中，患者在發病前，都早已出現了至少一項傳統且可控制的風險因子。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項跨國研究，分析了來自南韓與美國、超過60萬筆心血管疾病案例。研究人員發現，在患者經歷心臟病、心衰竭或中風之前，高達99%的人，其病歷上早已出現了至少一項經典的風險因子，包括血壓、血糖、膽固醇超標，或是吸菸史。

研究主要作者之一、美國西北大學教授格陵蘭博士（Dr. Philip Greenland）強調：「即便是這四項因子輕微的升高，都應該透過生活型態治療或藥物來處理。」這項發現，有力地反駁了近年部分研究提出、認為越來越多心血管疾病「無傳統風險指標」的悲觀論調。

為何知易行難？ 專家點破「初老」心理陷阱

然而，既然絕大多數的疾病都有跡可循，為何人們依然難以採取行動？哈佛醫學院心臟病專家塔瓦科爾博士（Dr. Ahmed Tawakol）點出，部分原因在於心理障礙。他指出，許多患者將「開始服藥控制三高」，與「正式進入老年」畫上等號，從而產生恐懼與抗拒。

塔瓦科爾博士建議，應將其重新思考為一種「追求長壽的積極步驟」。他表示，管理血壓、血糖與膽固醇，並不意味著你正在失去什麼，而是代表你正在採取行動，以保存你的壽命與健康年限，為自己創造更多能感受年輕、從事有意義活動的時光。

壓力、憂鬱危害等同吸菸

除了傳統的「三高」與吸菸外，專家也警告，不應忽視心理健康對心臟的衝擊。塔瓦科爾博士強調：「事實證明，壓力與憂鬱，是與吸菸和糖尿病同等強度的風險因子。」維持良好的睡眠、運動、營養、健康的體重與低度的壓力，是降低心血管疾病風險的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中