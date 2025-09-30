身體出現「4個警訊」 99％心臟病患都曾出現過

最新研究指出，超過99%的心臟病、中風等心血管疾病，在發病前，都早已出現了至少一項可控制的「警訊」，如血壓、血糖、膽固醇超標或吸菸；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕心臟病與中風等心血管疾病，並非無法預防的「天災」。根據一篇發表於權威期刊《美國心臟病學會期刊》的最新研究指出，在超過99%的案例中，患者在發病前，都早已出現了至少一項傳統且可控制的風險因子。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項跨國研究，分析了來自南韓與美國、超過60萬筆心血管疾病案例。研究人員發現，在患者經歷心臟病、心衰竭或中風之前，高達99%的人，其病歷上早已出現了至少一項經典的風險因子，包括血壓、血糖、膽固醇超標，或是吸菸史。

研究主要作者之一、美國西北大學教授格陵蘭博士（Dr. Philip Greenland）強調：「即便是這四項因子輕微的升高，都應該透過生活型態治療或藥物來處理。」這項發現，有力地反駁了近年部分研究提出、認為越來越多心血管疾病「無傳統風險指標」的悲觀論調。

為何知易行難？ 專家點破「初老」心理陷阱

然而，既然絕大多數的疾病都有跡可循，為何人們依然難以採取行動？哈佛醫學院心臟病專家塔瓦科爾博士（Dr. Ahmed Tawakol）點出，部分原因在於心理障礙。他指出，許多患者將「開始服藥控制三高」，與「正式進入老年」畫上等號，從而產生恐懼與抗拒。

塔瓦科爾博士建議，應將其重新思考為一種「追求長壽的積極步驟」。他表示，管理血壓、血糖與膽固醇，並不意味著你正在失去什麼，而是代表你正在採取行動，以保存你的壽命與健康年限，為自己創造更多能感受年輕、從事有意義活動的時光。

壓力、憂鬱危害等同吸菸

除了傳統的「三高」與吸菸外，專家也警告，不應忽視心理健康對心臟的衝擊。塔瓦科爾博士強調：「事實證明，壓力與憂鬱，是與吸菸和糖尿病同等強度的風險因子。」維持良好的睡眠、運動、營養、健康的體重與低度的壓力，是降低心血管疾病風險的關鍵。

