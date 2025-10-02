限制級
健康網》三高吃柚「藥」注意 醫：干擾肝臟代謝
〔健康頻道／綜合報導〕中秋節將至，柚子吃起來清爽又應景，但如果你正在服用三高慢性病藥物，比如降血壓、降血脂（比如史達汀）、降血糖藥，就一定要注意：柚子可能會影響藥效。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說明，因為柚子、或葡萄柚裡面含有某些天然化合物，會干擾肝臟的代謝系統。
蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，肝臟有一種代謝酵素，稱為「CYP450」，這些酵素平常負責分解藥物，讓藥效維持在剛剛好的濃度範圍。如果吃了柚子，其天然化合物會「暫時關閉」這個代謝途徑，結果藥物無法被分解，體內藥物濃度可能倍增，而且可能持續長達1-3天。
蔡明劼表示，不是柚子有毒，而是柚子會影響肝臟代謝，使得藥物濃度增加。降血壓藥藥效加倍導致血壓過低，出現頭暈、全身無力；降血脂藥藥效加倍使肌肉酸痛、甚至肝指數上升；降血糖藥藥效加倍讓血糖過低，感到飢餓、甚至昏倒。好比平常藥物應該走一條「高速公路」排出身體，但柚子一來，把高速公路暫時封起來，藥物就全堵在身體裡。
蔡明劼提醒，如果您正在吃三高藥物，建議中秋節就別碰柚子，也不要把葡萄柚、柚子汁當作日常飲食。吃月餅、烤肉都可以慢慢斟酌，但柚子這一點千萬要避開。
