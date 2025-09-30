健康網》吃飯順序錯讓血糖飆升？ 法國百萬網紅分享「0元做法」

研究表示，吃錯順序可能使血糖不穩，關鍵就在每餐飯的進食順序。法國百萬網紅潔西．伊喬斯佩建議先吃蔬菜、蛋白質，最後吃飯或麵，可以讓血糖較平穩；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人有這樣的經驗，明明沒有大魚大肉，血糖仍舊狂飆。法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）指出，同樣的一餐飯，吃錯順序可能讓你的血糖不穩，關鍵就在只要改變進食順序！

擁有百萬粉絲的「控糖女神」潔西．伊喬斯佩在其YT頻道「控糖革命」上分享這項簡單的健康法則，這個法則被她比喻成不需要花錢、不必限制飲食的「神奇藥丸」，今天就能開始做，可以逐步改變健康狀態。而這個影片超過2百多萬人次觀看。

飲食是影響血糖與健康的關鍵因素，但多數人不知道，「先吃什麼」比「吃多少」更重要。潔西．伊喬斯佩說明，多數人每天都會經歷血糖飆升，這不僅讓人感到疲倦、想喝咖啡提神，還可能出現皮膚問題、荷爾蒙失衡、腦霧與睡眠不佳，長期更會增加第二型糖尿病風險。

研究：吃飯順序改變可保持血糖平穩

過去的觀念認為，所有食物在胃裡都會變成一團濃湯糊狀物，混合在一起。然而，2015 年在《糖尿病護理》期刊發表的一項研究，徹底顛覆了這個認知。

研究對象是第二型糖尿病患者，他們被分成兩組吃下完全相同、卡路里和成分相同的一餐，餐點包含蔬菜（沙拉、花椰菜）、蛋白質（雞胸肉）與碳水化合物（麵包、柳橙汁）。參與者雖吃同樣餐點，但按照「蔬菜→蛋白質→碳水」進食的一組，血糖飆升竟比隨意進食組下降73％。

潔西．伊喬斯佩解釋，這意味著即使食物相同，只改變進食順序，就會對身體產生影響，就能減少胰島素分泌、降低發炎，並改善情緒、皮膚及長期健康。

調整餐食順序改變血糖的原理

潔西．伊喬斯佩用「水槽與排水管」比喻：胃＝水槽，小腸＝排水管，如果一開始就吃碳水化合物（麵包、果汁），它們會快速通過腸道進入血液，引發血糖飆升。

她接著說，若先吃蔬菜，蔬菜中的纖維會在胃底形成一層「保護網」，延緩後續碳水分解後葡萄糖進入血液的速度，使血糖上升更緩慢，避免血糖衝高。蛋白質與脂肪同樣能延緩胃排空，進一步降低血糖波動。

日常實用：3步驟吃出健康

民眾如何在日常中落實每餐飯的順序，以保有自身健康？潔西．伊喬斯佩建議，不妨從以下3項做法落實：

●先吃蔬菜（纖維）：如生菜、花椰菜、蘆筍、菠菜、泡菜、菇類等

●再吃蛋白質與脂肪：如雞肉、魚、蛋、堅果、乳酪、酪梨、橄欖油

●最後吃碳水化合物：如米飯、麵包、麵食、水果汁、甜點

她同時也分享了自己的實驗：同樣是米飯＋豆腐＋西蘭花，先吃米飯血糖飆升很高；若先吃西蘭花再吃豆腐最後才吃米飯，血糖波動顯著降低。

潔西．伊喬斯佩補充，即使餐點難以拆分（如三明治、義大利麵），也可先加一道「蔬菜前菜」，例如沙拉、烤甜椒、泡菜或橄欖，先吃完再享用主餐，照樣能降低血糖衝擊。外出用餐時，別空腹先吃餐前麵包，否則易引發血糖飆升，並加速後續想吃甜點的慾望。

她最後總結，食物順序是日常中簡單可以落實的健康策略，不必改變食材與分量，只需調整吃的順序，不必額外的花費，就能讓身體逐步調整，變得更健康。

