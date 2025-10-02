自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃柚當心引發「藥」命危機 營養師：避開3類

2025/10/02 08:13

營養師徐慈家提醒，柚子不可與降血脂藥、高血壓藥與抗凝血藥一起吃；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師徐慈家提醒，柚子不可與降血脂藥、高血壓藥與抗凝血藥一起吃；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕柚子是中秋節少不了的水果！不只應景，與月餅、烤肉比起來，也是相對健康的存在。不過，營養師徐慈家提醒，吃柚子時，需避開3種藥物：降血脂藥、高血壓藥與抗凝血藥，否則可能出現肝臟損傷、頭暈或牙齦出血等反應。

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文分享，柚子營養價值高，富含抗氧化的維生素C、幫助腸道消化的膳食纖維與平衡血壓的鉀離子。不僅如此，營養師高敏敏也補充，柚子富含6大營養素，包括膳食纖維、維生素B1及B2、維生素C、鉀、天然果膠、類黃酮，對人體健康大有益處：

●膳食纖維：幫助排便超順暢、增加飽足感。

●維生素B1、B2：維持優良代謝、保持活力滿滿。

●礦物質鉀：可預防心血管疾病 幫助降血壓、消水腫。

●維生素C：幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外，還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質。

●天然果膠：能清血管、降低血膽固醇。

●類黃酮：表皮含有豐富的類黃酮，具有抗氧化、抗發炎作用。

吃柚避開3種藥 防心肝損傷

雖然柚子有諸多好處，但徐慈家提醒，有規律服藥者，一定要事先和醫師藥師確認是否可以吃，尤其以下3種藥物千萬不能與柚子混在一起吃，否則可能會引發身體不適：

●降血脂藥物（Statins）：柚子含有「呋喃香豆素」，會抑制肝臟CYP3A4酵素代謝，藥物濃度飆高，可能造成肌肉溶解、肝臟損傷。

●高血壓藥物（鈣離子阻斷劑）：同樣因為代謝被抑制，血中藥物濃度上升，可能導致血壓降得太低，出現頭暈、心悸甚至休克風險。

●抗凝血藥物（如華法林）：柚子會影響藥效穩定性，增加不規則的抗凝反應，讓出血風險升高，可能造成牙齦出血或嚴重內出血。

