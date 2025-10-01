自由電子報
健康網》婦產科女醫好兇？ 女醫駁：搶救生命 沒空演「宮鬥戲」

2025/10/01 11:09

新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹表示，婦產科醫師每天要面對的是生命、急症、手術、分娩，不是女醫師比較兇，而是她們不陪你演宮鬥戲；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕經常有人在網路上分享看診經驗，不外乎提到「男醫師語氣平穩好令人安心」「女醫師語氣果斷怎麼那麼兇」；對此，新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹強調，婦產科醫師每天要面對的是生命、急症、手術、分娩，並不是女醫師比較兇，而是她們不陪你演「宮鬥戲」。如果因「性別」選醫師，可能錯過很多優秀的專業照護者。

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示， 你是不是也偷偷在心裡貼過「男醫師冷靜＝專業」「女醫師講重點＝兇」這類型標籤？其實你怕的不是醫師，是真相，婦產科女醫師不是兇，而是不浪費你的時間。

張瑜芹指出，醫師的手法，跟性別無關，該檢查就檢查、有問題會直接說、該給建議就明講，沒在繞圈圈，不是女醫師比較粗魯，也不是男醫師就一定比較溫柔，真正差別在：經驗、態度、溝通方式、以及你「期望什麼樣的醫師」。

張瑜芹說，很多人「對女醫師的期待不一樣」，社會默默告訴我們：女生要溫柔、耐心、微笑、講話要小聲，但婦產科醫師每天面對生命危急等狀況，不是要討你歡心，是要幫你把關健康。婦產科就診是一件私密又重要的事，選擇你信任、溝通順暢、專業到位的醫師，不管性別，只管實力。

