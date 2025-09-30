健康網》中秋大啖美食搭配「1水果」 告別胃脹、胃悶

營養師林雨薇分享，大啖美食後不妨來顆奇異果，有助緩解脹氣與便秘、減少發炎；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節將至，美食當前還是要注意腸胃健康！營養師林雨薇於臉書專頁發文提醒，吃燒烤配含糖飲料時，不妨搭配1顆奇異果（100-150克），有助於緩解脹氣與便秘、減少發炎、護心抗水腫、穩定血糖。

林雨薇表示，佳節烤肉雖美味，但重口味美食多少還是對身體、腸胃消化有負擔，於是她提供了懶人保健法，飯後吃1顆奇異果，就能支援消化系統，告別吃完美食後引發的胃脹、胃悶。

請繼續往下閱讀...

奇異果5優點

●緩解脹氣：富含奇異果酵素，可分解肉類中的蛋白質，緩解脹氣、助消化。

●解便秘：富含膳食纖維，能促進腸道蠕動、解便秘，減少有害物質在腸道停留的時間；其中的水溶性和非水溶性纖維，還能在腸道形成凝膠狀物質，延緩碳水化合物（醣分）分解和吸收。

●增加身體保護力：含大量的維生素C，可減少高溫燒烤產生的「有害促發炎物質」對人體的傷害。

●保健心血管健康：含鉀離子，能減少重口味或加工食品造成的身體水腫。

●延緩血糖上升：黃金奇異果及綠色奇異果經檢測都屬於「低升糖指數（GI值）」的水果，有助於穩定血糖。

林雨薇補充，若減重者或糖尿病患者想吃飯後水果，應選低升糖指數（≦ 55）的為佳，除了能延緩血糖上升速度，還能幫助保持體態線條。

