自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋大啖美食搭配「1水果」 告別胃脹、胃悶

2025/09/30 17:16

營養師林雨薇分享，大啖美食後不妨來顆奇異果，有助緩解脹氣與便秘、減少發炎；示意圖。（圖取自freepik）

營養師林雨薇分享，大啖美食後不妨來顆奇異果，有助緩解脹氣與便秘、減少發炎；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節將至，美食當前還是要注意腸胃健康！營養師林雨薇於臉書專頁發文提醒，吃燒烤配含糖飲料時，不妨搭配1顆奇異果（100-150克），有助於緩解脹氣與便秘、減少發炎、護心抗水腫、穩定血糖。

林雨薇表示，佳節烤肉雖美味，但重口味美食多少還是對身體、腸胃消化有負擔，於是她提供了懶人保健法，飯後吃1顆奇異果，就能支援消化系統，告別吃完美食後引發的胃脹、胃悶。

奇異果5優點

●緩解脹氣：富含奇異果酵素，可分解肉類中的蛋白質，緩解脹氣、助消化。

●解便秘：富含膳食纖維，能促進腸道蠕動、解便秘，減少有害物質在腸道停留的時間；其中的水溶性和非水溶性纖維，還能在腸道形成凝膠狀物質，延緩碳水化合物（醣分）分解和吸收。

●增加身體保護力：含大量的維生素C，可減少高溫燒烤產生的「有害促發炎物質」對人體的傷害。

●保健心血管健康：含鉀離子，能減少重口味或加工食品造成的身體水腫。

●延緩血糖上升：黃金奇異果及綠色奇異果經檢測都屬於「低升糖指數（GI值）」的水果，有助於穩定血糖。

林雨薇補充，若減重者或糖尿病患者想吃飯後水果，應選低升糖指數（≦ 55）的為佳，除了能延緩血糖上升速度，還能幫助保持體態線條。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中