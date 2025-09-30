諾羅病毒在浴巾可存活1週 日媒共用毛巾 助長傳播

毛巾、浴巾是日常生活中不可或缺的用品。福岡縣宗像市「林外科・內科診所」理事長林裕章醫師指出，毛巾其實是病原體容易繁殖的溫床；示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕毛巾、浴巾是日常生活中不可或缺的用品，但許多家庭為了節省洗滌時間或出於習慣，常會多人使用一條浴巾。然而，這樣的做法其實暗藏健康危機。日本醫師警告，共用毛巾恐導致食物中毒，甚至可能引發家庭內的群聚感染。

根據日媒《grape》報導，福岡縣宗像市「林外科・內科診所」理事長林裕章醫師指出，毛巾其實是病原體容易繁殖的溫床。使用過的毛巾上，往往附著高濕氣、體溫與皮脂角質等因素，使細菌與病毒能以極快速度增殖，進而透過共用行為在家庭內擴散。

請繼續往下閱讀...

林裕章表示，若家中有人生病，仍與其他成員共用毛巾，就可能產生「接觸感染循環」。例如抗藥性金黃色葡萄球菌（MRSA）就曾透過共用浴巾，在家庭間造成感染擴散。即使病患被隔離在房間，只要共用毛巾，就可能把病菌帶到其他區域，造成其他成員感染。

具體傳染流程可能是，病患先用毛巾擦手，健康者再使用同一條毛巾後接觸門把、餐具等，導致細菌擴散至全家。此外，林醫師特別指出，諾羅病毒是需要高度警戒的食物中毒病原，它即使在乾燥的毛巾上，也能存活數日至一週，且極少量就能引起感染。

對此，林裕章提出「一人一條毛巾」，不僅在生病時應注意，平時也盡量避免共用。諾羅病毒在潛伏期間無症狀，也能傳染，甚至症狀消失後仍可排出病毒長達72小時。進行「高溫洗滌與徹底乾燥」或使用「漂白劑消毒」也能有效預防。

林醫師呼籲，毛巾雖然是日常用品，但在流行性病毒或食物中毒季節，仍可能成為家庭感染的重要媒介。只要從日常生活中落實簡單的衛生習慣，就能有效降低疾病傳播風險。

