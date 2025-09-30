自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

「左流右新」明起開跑！「鏟子超人」明起也可打流感疫苗

2025/09/30 15:37

疾管署長羅一鈞（圖中）。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕流感疫情持續增溫、新冠肺炎疫情處於低點。衛福部疾管署長羅一鈞指出，明起除開放第一階段公費流感與新冠肺炎疫苗外，也將開放花蓮光復鄉居民與前往救災的志工與協助救災人員接種流感疫苗，且現場會從寬認定，目前已額外撥補4700餘劑流感疫苗供花蓮縣使用。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，近期疫情呈現上升趨勢，且處於流行期，型別以A型H3N2，其次為A型H1N1與B型流感，疾管署將從明起啟動「左流右新」的公費疫苗接種，且流感、新冠肺炎疫苗均分2階段開打，除50至64歲無風險成人11月1日開打外，其他公費對象都從10月1日起啟動接種計畫，另針對自費族群，也有10家自費新冠疫苗院所可提供接種服務，預期自費需求約2000餘劑。

曾淑慧也提到，明起至10月31日止，也將擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，經醫師診斷、符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費流感抗病毒藥物，以把握用藥時機。

羅一鈞表示，台灣前一次於秋季進入流感流行期已是2年前，過去在10月疫苗開打、感染人數接近飽和後，疫情就會逐漸降溫，但今年門急診類流感就診人次已超過2年前的高峰，且流行型別從H1N1轉為H3N2，雖同為A型流感，但民眾感染後H1N1後，仍可能再感染H3N2。

「初步預估10月流感疫情可能會是緩升或持平」，羅一鈞指出，中秋連假將至，卻有流感疫情攪局，目前疾管署已採購流感疫苗648萬劑，其中248萬劑已經陸續配發，本週會在配發50萬劑至地方，中秋連假前就可以接種，另若後續還有流感疫苗需求，尚有20萬劑開口合約可叫貨。

另因應花蓮縣馬太鞍堰塞湖受災情況，羅一鈞表示，疾管署已將受災安置收容所民眾納入公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象，並納入優先接種公費流感新冠疫苗族群，並於9月29日起開放接種，當日265人接種流感疫苗、245人接種新冠疫苗，明起也將進一步擴大提供光復鄉居民、衛生所人員、救災人員與志工等接種流感疫苗。

疾管署將從10月1日啟動「左流右新」的公費疫苗接種。（疾管署提供）

中秋防疫不鬆懈。（疾管署提供）

疾管署針對自費族群，也有10家自費新冠疫苗院所可提供接種服務，預期自費需求約2000餘劑。（疾管署提供）

