本土登革熱+3 研判桃園區出現社區群聚

桃市府衛生局30日公布，桃園區新增3例本土登革熱確診，市府立即啟動區級應變中心，呼籲民眾加強防疫。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府衛生局今（30）日公布，桃園區新增3例本土登革熱確診，因居住地點相當接近，研判為一起社區群聚案件，其中2名個案為衛生所擴大採檢主動發現，另1名個案因出現不適症狀，就醫通報後採檢確診，發病日介於9月26日至9月27日，桃園市今年已累計4例。

衛生局表示，確診個案分布於桃園區文中里、龍安里，並曾至中壢、龜山及八德等地活動，市府立即啟動區級應變中心，明（1）日將召開市府跨局處會議因應，並對確診者居住地及工作地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，加強附近居民健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，以防堵疫情擴散。

請繼續往下閱讀...

此外，民眾應配合主管機關防疫工作，共同維護社區環境及自身健康，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作情形，依照傳染病防治法第67條第1項第3款規定，最高可裁處30萬元罰鍰。

衛生局提醒，登革熱潛伏期為3至8天，最長可達14天，民眾務必主動檢查家戶及社區環境，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，巡視環境、倒掉積水、清除雜物、刷洗容器，尤其注意廢棄容器、桶缸甕、花盆底盤、帆布與廢輪胎等孳生源。

衛生局表示，感染者在病毒血症期（發病前1日至後5日）具傳染力，若遭病媒蚊叮咬，病毒可在蚊體內複製8至12天後，再透過叮咬傳染他人，造成社區疫情，民眾如出現疑似症狀，應立即就醫並接受快篩；醫療院所通報可協助衛生單位及早防治，避免疫情進一步擴散。

衛生局表示，登革熱常見症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等，民眾可至桃園市登革熱NS1快速檢驗合約院所接受檢測，就診時應主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，相關院所名單可至桃園市政府衛生局網站（https://reurl.cc/pYoVxd）查詢，如有防治疑問，可撥打市民服務熱線1999，或防疫專線0800-033-355洽詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法