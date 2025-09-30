自由電子報
30多歲外籍男旅非染惡性瘧 境外移入瘧疾個案近19年同期最高

2025/09/30 15:06

衛福部疾管署今日說明國內最新疫情情況，並新增1例境外移入瘧疾病例。圖右為疾管署副署長曾淑慧。（記者林志怡攝）

衛福部疾管署今日說明國內最新疫情情況，並新增1例境外移入瘧疾病例。圖右為疾管署副署長曾淑慧。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今日說明國內最新疫情情況，並新增1例境外移入瘧疾病例。疾管署副署長曾淑慧說明，該名個案為30多歲外籍男性，主要居住地為埃及，9月中旬入境台灣後出現症狀，檢驗確診惡性瘧，截至今年9月29日已累計有21例瘧疾境外移入個案，創近19年來同期最高。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案本身沒有相關病史，主要居住地為埃及，今年9月上旬前往東非衣索比亞旅遊，今年9月中旬來台訪友，入境後3天出現發燒、腸胃不適等症狀，前往診所就醫後，仍持續發燒、腹痛，並有關節痛，因此在發病後第4天前往醫院就醫。

林詠青說，個案於醫院檢查發現有黃疸、嘔吐情況，且抽血發現黃疸指數上升、血小板低下，並疑似發現瘧原蟲，後經檢驗確診瘧疾，經治療後症狀改善，已在9月下旬康復出院，住院期間約1週多。

曾淑慧表示，今年截至9月29日累計有21例瘧疾境外移入個案，為近19年同期最高，以非洲國家14例最多，其餘分別為亞洲5例、大洋洲2例，其中惡性瘧15例，間日瘧5例、諾氏瘧原蟲1例。

另統計近19年我國通報確診瘧疾人數累計208例，都是境外移入，感染地區以非洲國家為多，病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。曾淑慧提醒，若民眾規劃前往非洲、南美洲等瘧疾流行地區，前一個月務必至旅遊門診諮詢，使用預防性藥物，以避免感染與可能的重症、死亡風險。

