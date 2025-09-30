健康網》百萬網紅醫揭飲食與痘痘關聯 高糖、牛奶恐成誘因

臉上常冒痘者可能要檢視自己的飲食習慣，盡量避免常攝取高糖飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕飲食不只影響體重，還會直接反映在臉上！美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名 Andrea Suarez，音譯安德莉亞・蘇亞雷斯）提醒，高糖飲食與部分乳製品恐導致荷爾蒙失衡、皮脂分泌旺盛，成為青春痘與膚質惡化的元凶。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有255萬位訂閱者，其影片「青春煥發：科學飲食美容秘訣」，吸引7.1萬人次觀賞。

她指出，經常食用高升糖指數（GI）碳水化合物，例如白麵包、甜點、糖果、含糖飲料、果汁與精緻糕點，會讓體內 IGF-1（類胰島素生長因子）上升。這種荷爾蒙會直接刺激皮脂腺分泌更多油脂，並讓毛孔細胞過度堆積，形成黑頭粉刺與痘痘。

同時，高糖飲食還會降低 IGFBP-3（類胰島素生長因子結合蛋白 3），這是一種能幫助皮膚細胞正常代謝的關鍵蛋白。當這個保護因子下降，皮膚更容易堆積角質，導致毛孔阻塞。結果就是油脂分泌旺盛、粉刺叢生，膚質變得油亮不堪。

高糖脫脂奶 痘痘肌加劇

除了高糖飲食，牛奶攝取 也被發現與痘痘可能有關，尤其是脫脂牛奶。德瑞醫師指出，牛奶中的酪蛋白（casein）與乳清蛋白（whey protein） 會提升 IGF-1（類胰島素生長因子），間接增加油脂分泌。

雖然目前研究結果仍不一致，無法完全斷定「牛奶一定會引發痘痘」，但她提醒，許多習慣以脫脂牛奶搭配高糖穀片早餐的人，往往同時暴露在兩大風險因子：高升糖飲食＋乳製品，更容易冒痘。

醫籲少糖 避免蠟黃早衰

德瑞醫師進一步指出，長期高糖飲食會加速所謂的 「糖化反應」（glycation）。簡單來說，就是糖分子附著在皮膚蛋白上，讓皮膚失去彈性、顏色變黃，出現「蠟黃臉」與細紋。這是早衰的重要徵兆。

此外，高升糖食物與乳製品還會降低體內的脂聯素（adiponectin），這是一種抗發炎因子。當脂聯素不足，體內發炎反應增加，不僅容易誘發痘痘，也會讓膚色不均、紅腫更嚴重。

腸道菌相失衡 肌膚黯沉粗糙

她也提醒，所謂「西方飲食」，即高糖、高乳製品、高飽和脂肪會破壞腸道菌相，降低腸道多樣性，進一步促進全身性發炎，皮膚自然就會出現爆痘、暗沉與粗糙的警訊。

多纖維好油脂 肌膚更穩定

德瑞醫師說，好消息是，調整飲食可以帶來改善，因而提供3建議。

●增加纖維攝取：多吃水果、蔬菜、全穀物、豆類，幫助腸道維持健康菌相。

●選擇好油脂：Omega-3 脂肪酸有助減少全身性發炎。

●均衡多樣：飲食越接近天然、少加工，皮膚與身體越能維持穩定狀態。

她也特別提醒，不需完全戒掉乳製品，因為並非每個人都對牛奶敏感；而且基因差異也會影響個人反應。關鍵在於「整體飲食模式」，而不是單一食物。

皮膚異常 其實是身體示警

德瑞醫師指出，當皮膚出現油膩、爆痘或蠟黃，往往是身體在警告：「內在失衡」。改善飲食習慣，不僅能幫助控制痘痘、延緩老化，也能守護長期健康。

