自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》百萬網紅醫揭飲食與痘痘關聯 高糖、牛奶恐成誘因

2025/09/30 17:45

臉上常冒痘者可能要檢視自己的飲食習慣，盡量避免常攝取高糖飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

臉上常冒痘者可能要檢視自己的飲食習慣，盡量避免常攝取高糖飲食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕飲食不只影響體重，還會直接反映在臉上！美國百萬網紅皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名 Andrea Suarez，音譯安德莉亞・蘇亞雷斯）提醒，高糖飲食與部分乳製品恐導致荷爾蒙失衡、皮脂分泌旺盛，成為青春痘與膚質惡化的元凶。

德瑞醫師（Dr. Dray）是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有255萬位訂閱者，其影片「青春煥發：科學飲食美容秘訣」，吸引7.1萬人次觀賞。

她指出，經常食用高升糖指數（GI）碳水化合物，例如白麵包、甜點、糖果、含糖飲料、果汁與精緻糕點，會讓體內 IGF-1（類胰島素生長因子）上升。這種荷爾蒙會直接刺激皮脂腺分泌更多油脂，並讓毛孔細胞過度堆積，形成黑頭粉刺與痘痘。

同時，高糖飲食還會降低 IGFBP-3（類胰島素生長因子結合蛋白 3），這是一種能幫助皮膚細胞正常代謝的關鍵蛋白。當這個保護因子下降，皮膚更容易堆積角質，導致毛孔阻塞。結果就是油脂分泌旺盛、粉刺叢生，膚質變得油亮不堪。

高糖飲食與部分乳製品恐導致荷爾蒙失衡、皮脂分泌旺盛，成為青春痘與膚質惡化的元凶。（圖擷取自shutterstock）

高糖飲食與部分乳製品恐導致荷爾蒙失衡、皮脂分泌旺盛，成為青春痘與膚質惡化的元凶。（圖擷取自shutterstock）

高糖脫脂奶　痘痘肌加劇

除了高糖飲食，牛奶攝取 也被發現與痘痘可能有關，尤其是脫脂牛奶。德瑞醫師指出，牛奶中的酪蛋白（casein）與乳清蛋白（whey protein） 會提升 IGF-1（類胰島素生長因子），間接增加油脂分泌。

雖然目前研究結果仍不一致，無法完全斷定「牛奶一定會引發痘痘」，但她提醒，許多習慣以脫脂牛奶搭配高糖穀片早餐的人，往往同時暴露在兩大風險因子：高升糖飲食＋乳製品，更容易冒痘。

醫籲少糖　避免蠟黃早衰

德瑞醫師進一步指出，長期高糖飲食會加速所謂的 「糖化反應」（glycation）。簡單來說，就是糖分子附著在皮膚蛋白上，讓皮膚失去彈性、顏色變黃，出現「蠟黃臉」與細紋。這是早衰的重要徵兆。

此外，高升糖食物與乳製品還會降低體內的脂聯素（adiponectin），這是一種抗發炎因子。當脂聯素不足，體內發炎反應增加，不僅容易誘發痘痘，也會讓膚色不均、紅腫更嚴重。

腸道菌相失衡　肌膚黯沉粗糙

她也提醒，所謂「西方飲食」，即高糖、高乳製品、高飽和脂肪會破壞腸道菌相，降低腸道多樣性，進一步促進全身性發炎，皮膚自然就會出現爆痘、暗沉與粗糙的警訊。

增加纖維攝取，可幫助腸道維持健康菌相；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

增加纖維攝取，可幫助腸道維持健康菌相；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

多纖維好油脂　肌膚更穩定

德瑞醫師說，好消息是，調整飲食可以帶來改善，因而提供3建議。

●增加纖維攝取：多吃水果、蔬菜、全穀物、豆類，幫助腸道維持健康菌相。

●選擇好油脂：Omega-3 脂肪酸有助減少全身性發炎。

●均衡多樣：飲食越接近天然、少加工，皮膚與身體越能維持穩定狀態。

她也特別提醒，不需完全戒掉乳製品，因為並非每個人都對牛奶敏感；而且基因差異也會影響個人反應。關鍵在於「整體飲食模式」，而不是單一食物。

皮膚異常　其實是身體示警

德瑞醫師指出，當皮膚出現油膩、爆痘或蠟黃，往往是身體在警告：「內在失衡」。改善飲食習慣，不僅能幫助控制痘痘、延緩老化，也能守護長期健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中