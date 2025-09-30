呼吸道病毒來勢洶洶 彰基10/1起同步開打3大疫苗

彰基呼籲民眾把握秋冬疫情升溫前的黃金時機，完成疫苗接種。（示意圖）

〔記者湯世名／彰化報導〕秋冬呼吸道病毒來勢洶洶，彰化基督教醫學中心將從明天（10月1日）起同步開打公費流感、新冠與成人肺炎鏈球菌疫苗。院方提醒，符合資格的長者、孕婦、慢性病患者應及早接種，只要攜帶健保卡與證明文件，即可在總院一樓大廳便民專診完成評估、施打與觀察。

彰基指出，公費疫苗首波從明天起，對象包含65歲以上長者、55～64歲原住民、孕婦、BMI≧30 或具慢性病、重大傷病患者及醫療防疫人員；11月起再開放50～64歲健康成人。成人肺炎鏈球菌疫苗則針對65歲以上長者、特定高風險族群及洗腎病人。施打地點在總院1樓大廳，週一至週五上午8點30分至中午12點、下午2點至5點，週六上午8點30分至中午12點，服務至疫苗用罄。

彰基副院長張東浩指出，打疫苗真的有效。（圖由彰基提供）

彰基副院長張東浩表示，院內同時採用分區動線，確保不同疫苗安全有效施打；符合資格者更能同日於左右手臂完成多劑疫苗，提升便利性與覆蓋率。以流感疫苗為例，不僅能減少大約5成的就醫和住院，還能降低死亡風險。

疾管署的本土數據也證實，2023至2024年流感季中，65歲以上長者接種流感疫苗，降低重症風險達7成5、降低死亡風險近7成。肺炎鏈球菌疫苗能有效預防嚴重感染並降低死亡率。至於新冠疫苗，疾管署提醒，完整接種能顯著降低重症和死亡風險，對高齡與慢性病患者尤其關鍵。

彰基健康管理科副主任郭馨鎂則呼籲年長者、孕婦、慢性病患者與免疫功能較弱者務必及早施打，以降低重症與死亡風險。

