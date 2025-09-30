自由電子報
健康 > 心理精神

「清心蓮子飲」搭配針灸 改善耳鳴失眠困擾

2025/09/30 14:17

高雄秀傳醫院中醫師趙念廷以中藥處方「清心蓮子飲」搭配針灸穴道，改善患者耳鳴、失眠困擾。（高雄秀傳醫院提供）

高雄秀傳醫院中醫師趙念廷以中藥處方「清心蓮子飲」搭配針灸穴道，改善患者耳鳴、失眠困擾。（高雄秀傳醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕60歲的王先生飽受耳鳴、失眠困擾，耳中常出現「嗯～」般的高頻聲響，高雄秀傳醫院中醫師趙念廷以中藥處方對症治療，並搭配針灸穴道，改善患者睡眠品質，也讓高頻耳鳴聲持續減弱。

王先生之前曾因暈眩就醫，醫師診斷為前庭神經炎，治療後雖緩解暈眩，但高頻耳鳴聲卻始終揮之不去，加上近期照顧家人壓力倍增，晚上睡眠品質不佳，常常翻來覆去到天亮，身心俱疲。

趙念廷醫師經問診及舌脈診察，確認患者屬心火妄動、氣陰不足體質，讓耳鳴和失眠互相影響變成惡性循環，透過處方「清心蓮子飲」達到清心火、益氣陰的功效，以及針灸包括耳門、聽宮、聽會、翳風和手上的神門等穴道，有利寧心安神，解決失眠困擾。

趙念廷表示，耳鳴和失眠皆非單一原因導致，患者可透過中醫調理搭配改變生活習慣，逐漸改善惱人症狀，他提醒患者應養成規律作息，固定時間上床睡覺、避免熬夜，睡前避免在床上看書、看電視或滑手機，以免影響入眠，另睡眠環境應保持昏暗，減少光線干擾，提升睡眠品質，晚上或睡前避免劇烈運動，也應避免喝咖啡或茶飲。

