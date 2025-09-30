自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感疫情爆 全班2/3中招 專家：戴口罩、勤洗手慎防腦炎

2025/09/30 14:27

兒童急診科醫師謝宗學指出，現在很少人願意戴口罩，又逢疫苗還未上線的空窗期，預防流感做到戴口罩與勤洗手，仍是最有效的防線；圖為情境照。（圖取自freepik）

兒童急診科醫師謝宗學指出，現在很少人願意戴口罩，又逢疫苗還未上線的空窗期，預防流感做到戴口罩與勤洗手，仍是最有效的防線；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕教師節連假後，兒童急診來診人次暴增，其中以A型流感為來診病人最大宗。有一個國中生，全班26人中已有16位學生得到流感，她是第17個，等於是班上約2/3的同學都染病。兒童急診科醫師謝宗學指出，現在很少人願意戴口罩，又逢疫苗還未上線的空窗期，流感重症最要防範的就是腦炎，目前戴口罩與勤洗手，仍是最有效的防線。

預防流感要留意空窗期。謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文分享，9月對於預防流感來說是尷尬月份，新年度的流感疫苗10月1日才依序開打，接種後得2-4 週才會出現保護力，但偏偏流感疫情卻在9月大幅爆發。教師節連假開始，兒童急診來診人次暴增，其中以A型流感為來診病人最大宗。

謝宗學表示，最近出現一些孩子短時間內得到2次A型流感，比如説月初才得A 流，月底又得到A流。根據疾管署的統計資料，最近這幾週A型流感有從H1N1 為主轉變成H3N2為主的趨勢，這更可以解釋為何會短時間再次得到A流。因為H1N1 A流與H3N2 A流不太會出現交叉保護力。也就是說，得一種A流後產生的抗體，無法保護不被另外一種A流感染。

流感重症慎防併發腦炎

謝宗學提醒，流感重症是很可怕的，特別是腦炎，ㄧ旦併發腦炎，存活機率極低，即使存活也會留下嚴重神經學後遺症。其他流感併發症，如肺炎、敗血症、心肌炎、橫紋肌溶解症，同樣有機會危害孩子的生命。

他強調，現在真的很少人願意戴口罩。疫苗還未上線，流感有一定的機率併發重症，使用抗病毒藥物也無法 100% 不讓重症出現。不得到流感就不會出現併發症，所以，加強個人衛生防護，戴口罩、勤洗手是現階段最好的做法。

