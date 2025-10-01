健康網》再生醫學新寵「外泌體」 營養師揭5大優點

營養師王證瑋分享，外泌體為再生醫學的新寵，具有修復組織、延緩老化、協助再生醫學療法等功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期，「外泌體」3個字映入大眾視野，它在醫美產業、美妝保養品方面日漸扮演著舉足輕重的角色。營養師王證瑋分享，外泌體為再生醫學的新寵，具有修復組織、抗發炎、延緩老化、保護神經、協助再生醫學療法等5大作用。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，外泌體（Exosome）是細胞之間的「傳話小泡泡」，裡面裝滿了蛋白質、RNA、脂質等訊息物質。簡單來說，它就像細胞之間的「快遞員」，能幫助身體修復、調整與再生。

外泌體5功能 有助於抗皺防老

●組織修復高手：外泌體能把「修復指令」傳遞給受傷的細胞，幫助傷口癒合、器官再生。

●抗發炎、調節免疫：能協助降低慢性發炎，並調整免疫反應，讓免疫系統保持平衡。

●延緩老化、促進肌膚健康：近年研究探討外泌體於肌膚再生、美容醫學上的應用，可能幫助提升膠原蛋白生成、減少皺紋。

●腦部與神經保護：部分研究發現，外泌體可能幫助神經修復，對腦部退化疾病可能有輔助作用。

●幫助再生醫學療法：外泌體被廣泛研究於再生醫學領域，包括心血管疾病、關節修復等，未來應用機會很大。

王證瑋提醒，雖然外泌體發展前景備受矚目，但目前仍在研究與醫學應用的階段，屬於新興領域，療效還需更多臨床證據，安全性與長期效果也需要更多研究來支持。

他建議，一般人若想要靠外泌體讓身體自我修復，不妨先於日常生活中養成好習慣，如均衡飲食、規律運動、充足睡眠。未來才有機會在這股「外泌體風潮」中獲得更多健康紅利。

營養師王證瑋指出，一般人若想要讓身體自我修復，不妨先於日常生活中養成好習慣，如均衡飲食；示意圖。（圖取自freepik）

