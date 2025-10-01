自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》再生醫學新寵「外泌體」 營養師揭5大優點

2025/10/01 16:52

營養師王證瑋分享，外泌體為再生醫學的新寵，具有修復組織、延緩老化、協助再生醫學療法等功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師王證瑋分享，外泌體為再生醫學的新寵，具有修復組織、延緩老化、協助再生醫學療法等功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期，「外泌體」3個字映入大眾視野，它在醫美產業、美妝保養品方面日漸扮演著舉足輕重的角色。營養師王證瑋分享，外泌體為再生醫學的新寵，具有修復組織、抗發炎、延緩老化、保護神經、協助再生醫學療法等5大作用。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，外泌體（Exosome）是細胞之間的「傳話小泡泡」，裡面裝滿了蛋白質、RNA、脂質等訊息物質。簡單來說，它就像細胞之間的「快遞員」，能幫助身體修復、調整與再生。

外泌體5功能 有助於抗皺防老

●組織修復高手：外泌體能把「修復指令」傳遞給受傷的細胞，幫助傷口癒合、器官再生。

●抗發炎、調節免疫：能協助降低慢性發炎，並調整免疫反應，讓免疫系統保持平衡。

●延緩老化、促進肌膚健康：近年研究探討外泌體於肌膚再生、美容醫學上的應用，可能幫助提升膠原蛋白生成、減少皺紋。

●腦部與神經保護：部分研究發現，外泌體可能幫助神經修復，對腦部退化疾病可能有輔助作用。

●幫助再生醫學療法：外泌體被廣泛研究於再生醫學領域，包括心血管疾病、關節修復等，未來應用機會很大。

王證瑋提醒，雖然外泌體發展前景備受矚目，但目前仍在研究與醫學應用的階段，屬於新興領域，療效還需更多臨床證據，安全性與長期效果也需要更多研究來支持。

他建議，一般人若想要靠外泌體讓身體自我修復，不妨先於日常生活中養成好習慣，如均衡飲食規律運動充足睡眠。未來才有機會在這股「外泌體風潮」中獲得更多健康紅利。

營養師王證瑋指出，一般人若想要讓身體自我修復，不妨先於日常生活中養成好習慣，如均衡飲食；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王證瑋指出，一般人若想要讓身體自我修復，不妨先於日常生活中養成好習慣，如均衡飲食；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中