健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

改善健康、營養成分高 攝食奇亞籽有10大益處

2025/09/30 13:56

奇亞籽對健康共有10大益處，應該多多攝取。（美聯社）

奇亞籽對健康共有10大益處，應該多多攝取。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然奇亞籽非常小，但它是美國最受歡迎健康食品之一。印度時報（TOI）指出，奇亞籽對健康共有10大益處，應該多多攝取。

第1個益處是改善整體健康。奇亞籽富含對身體有益的蛋白質、膳食纖維、抗氧化劑和歐米伽-3脂肪酸。若想尋找有助於減肥、維護心臟健康和平衡血糖的最佳超級食物，那麼奇亞籽絕對在清單上。

第2個益處是營養成分極為豐富。只要攝取2湯匙的奇亞籽，就能獲得近10克膳食纖維、4克植物蛋白，以及豐富的鈣、鎂和磷。亞籽還富含ALA歐米伽-3脂肪酸，有助於大腦、心臟和關節健康。

第3個益處是有助消化。奇亞籽因其高纖維含量有助於調節消化，維護腸道健康，並預防便秘。

第4個益處是富含抗氧化劑。奇亞籽富含槲皮素和綠原酸等抗氧化劑，有助於保護細胞免受自由基的傷害。對於擔心發炎、老化和長期疾病預防的人來說，奇亞是1種天然解決方案。

第5個益處是體重減輕。奇亞籽吸水會膨脹，這能促進飽足感贈減少暴飲暴食。奇亞籽能讓人更長時間保持飽足感，自然減少攝食零食和宵夜的欲望。

第6個益處是心臟健康。亞籽中富含的植物性ω-3脂肪酸有助於降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、血壓和發炎。多項研究表明，經常食用奇亞籽可以改善血管健康，因此奇亞籽是理想心臟健康食品。

第7個益處是治療糖尿病。奇亞籽是控制血糖理想選擇，它可以減緩碳水化合物的消化，並有助於防止餐後血糖飆升，這對於正在控制第二型糖尿病或代謝症候群的人尤其重要。

第8個益處是骨骼健康。奇亞籽的鈣含量比乳製品更高，有益於骨骼和牙齒健康。對於不吃牛奶或起司的人來說，奇亞籽是絕佳選擇。

第9個益處是補充能量。奇亞籽富含蛋白質、健康脂肪和碳水化合物，是補充能量的理想食物。古文明會利用奇亞籽來增強體力，如今美國各地運動員也都攝食奇亞籽以補充能量。

第10個益處是保護皮膚。奇亞籽的抗氧化劑和ω-3脂肪酸可以減少發炎、防止紫外線傷害並保持皮膚水潤。許多美國人將奇亞籽作為改善肌膚方案，因為其營養素可以自然促進容光煥發的年輕肌膚。

