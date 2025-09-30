苗縣流感疫苗10月1日開打 50歲以下教職員列入施打強化校園防護力

苗栗縣流感疫苗10月1日開打，將採「左流感右新冠」同步開打。 （資料照、記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對防範秋冬疫情威脅的作為，苗栗縣政府衛生局已完成整備，將於10月1日起配合疾管署「左流感右新冠」同步開打，除原採購13萬6000劑流感疫苗，苗縣府另自購1800劑供50歲以下教職員施打，以強化校園防護力。

苗縣府衛生局副局長莊素玲指出，今年公費流感疫苗自10月1日起開打，採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，採購的13萬6000劑5家廠牌的疫苗，分兩階段施行；另針對 50歲以下教職員自購1800劑，以提升校園防護力。為方便民眾就近接種疫苗，已與85家醫療院所簽訂合約，其中64家免收掛號費；衛生所與合約院所將於10至11月間，規畫假日接種站14場、夜間門診3場及社區接種站51場。

請繼續往下閱讀...

縣長鍾東錦也關心學生施打率，全縣167所學校則全面採取疫苗接種行政電子化系統，提供家長線上簽署，以確實掌握國小至高中職及五專1至3年級學生接種意願及完成率，預計10月3至31日全數完成。今年同樣提供行動不便長者多元貼心服務，包括免下車服務或醫師到府及進入長照機構接種，長輩接種疫苗毋須舟車勞頓，對於同日接種雙疫苗的65歲以上長輩，另加送隨機小禮品1份。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法