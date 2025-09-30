自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

苗縣流感疫苗10月1日開打 50歲以下教職員列入施打強化校園防護力

2025/09/30 13:51

苗栗縣流感疫苗10月1日開打，將採「左流感右新冠」同步開打。 （資料照、記者張勳騰攝）

苗栗縣流感疫苗10月1日開打，將採「左流感右新冠」同步開打。 （資料照、記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對防範秋冬疫情威脅的作為，苗栗縣政府衛生局已完成整備，將於10月1日起配合疾管署「左流感右新冠」同步開打，除原採購13萬6000劑流感疫苗，苗縣府另自購1800劑供50歲以下教職員施打，以強化校園防護力。

苗縣府衛生局副局長莊素玲指出，今年公費流感疫苗自10月1日起開打，採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，採購的13萬6000劑5家廠牌的疫苗，分兩階段施行；另針對 50歲以下教職員自購1800劑，以提升校園防護力。為方便民眾就近接種疫苗，已與85家醫療院所簽訂合約，其中64家免收掛號費；衛生所與合約院所將於10至11月間，規畫假日接種站14場、夜間門診3場及社區接種站51場。

縣長鍾東錦也關心學生施打率，全縣167所學校則全面採取疫苗接種行政電子化系統，提供家長線上簽署，以確實掌握國小至高中職及五專1至3年級學生接種意願及完成率，預計10月3至31日全數完成。今年同樣提供行動不便長者多元貼心服務，包括免下車服務或醫師到府及進入長照機構接種，長輩接種疫苗毋須舟車勞頓，對於同日接種雙疫苗的65歲以上長輩，另加送隨機小禮品1份。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中