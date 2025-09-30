自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

衛福部10月新制！ 公費流感疫苗開打 加熱菸尼古丁限量比照紙菸

2025/09/30 13:48

衛福部10月1日起多項新制上路。（資料照）

衛福部10月1日起多項新制上路。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部10月1日起多項新制上路，公費流感疫苗與新冠肺炎疫苗將於10月1日同步開打，第一階段接種對象包括65歲以上長者（含55-64歲原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；另多項加熱菸品可能自10月起開始販售，國民健康署也規範加熱菸品的尼古丁最高含量每支為1毫克。

國健署說明，考量菸品的尼古丁具成癮性，參考現行紙菸限量規定，訂定加熱式菸品的尼古丁限量，9月11日起，加熱式菸品的尼古丁最高含量每支為1毫克。

疾管署表示，114年度公費流感疫苗與新冠疫苗將於10月1日同步開打，共計約有648萬劑流感疫苗與299.5萬劑COVID-19疫苗（莫德納LP.8.1約277萬劑與NovavaxJN.122.5萬劑）將延續「左流右新」共同接種策略，分2階段開打。

第1階段自10月1日起開打，接種對象包括65歲以上長者（含55-64歲原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段則自11月1日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

此外，健保署10月1日起修訂多項藥品給付規定，其中針對患有無法切除的局部晚期或轉移性的荷爾蒙受體（HR）陽性、人類表皮生長因子受體2（HER2）陰性（IHC0、IHC1+或IHC2+/ISH–）乳癌成年病人，修訂含sacituzumab govitecan成分藥品給付規定，預估治療人數第1年至第5年約761至686人，預估藥費約8.65億元至7.79億元。

健保署也公告暫予支付含crovalimab成分藥品Piasky for injection及其藥品給付規定，提供 13歲以上且體重40公斤以上陣發性夜間血紅素尿症（PNH）病人臨床用藥新選擇，預估治療人數第1年至第5年約40人至64人，預估藥費約3.34億元至4.64億元。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中