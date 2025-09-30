衛福部10月新制！ 公費流感疫苗開打 加熱菸尼古丁限量比照紙菸

衛福部10月1日起多項新制上路。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部10月1日起多項新制上路，公費流感疫苗與新冠肺炎疫苗將於10月1日同步開打，第一階段接種對象包括65歲以上長者（含55-64歲原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；另多項加熱菸品可能自10月起開始販售，國民健康署也規範加熱菸品的尼古丁最高含量每支為1毫克。

國健署說明，考量菸品的尼古丁具成癮性，參考現行紙菸限量規定，訂定加熱式菸品的尼古丁限量，9月11日起，加熱式菸品的尼古丁最高含量每支為1毫克。

疾管署表示，114年度公費流感疫苗與新冠疫苗將於10月1日同步開打，共計約有648萬劑流感疫苗與299.5萬劑COVID-19疫苗（莫德納LP.8.1約277萬劑與NovavaxJN.122.5萬劑）將延續「左流右新」共同接種策略，分2階段開打。

第1階段自10月1日起開打，接種對象包括65歲以上長者（含55-64歲原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段則自11月1日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

此外，健保署10月1日起修訂多項藥品給付規定，其中針對患有無法切除的局部晚期或轉移性的荷爾蒙受體（HR）陽性、人類表皮生長因子受體2（HER2）陰性（IHC0、IHC1+或IHC2+/ISH–）乳癌成年病人，修訂含sacituzumab govitecan成分藥品給付規定，預估治療人數第1年至第5年約761至686人，預估藥費約8.65億元至7.79億元。

健保署也公告暫予支付含crovalimab成分藥品Piasky for injection及其藥品給付規定，提供 13歲以上且體重40公斤以上陣發性夜間血紅素尿症（PNH）病人臨床用藥新選擇，預估治療人數第1年至第5年約40人至64人，預估藥費約3.34億元至4.64億元。

