自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

印度人壽命比日本人少13年 專家指出7個不健康原因

2025/09/30 13:25

日本人在長壽方面遙遙領先印度人，原因之一是印度人運動量不足。圖為行走的日本民眾。（彭博社）

日本人在長壽方面遙遙領先印度人，原因之一是印度人運動量不足。圖為行走的日本民眾。（彭博社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕數據世界（Our World in Data）的全球壽命圖表顯示，日本人在長壽方面遙遙領先印度人。日本人平均壽命約為85歲，而印度人平均壽命徘徊在72歲左右。對此健康和營養專家巴爾加瓦（Siddhant Bhargava）分享了縮短印度人壽命的7個不健康原因。

根據印度時報（TOI）報導，第1個不健康原因是運動不足。在日本步行或騎自行車車很正常，人們每天走7千到1萬步。而在印度汽車及計程車承擔大部分交通任務，民眾每天平均只走3千步。

第2個不健康原因是高碳水化合物和低蛋白質飲食。日本早餐通常是米飯、烤魚和味噌湯，雖清淡但富含蛋白質。印度早餐則是煎餅和奶茶，富含碳水化合物且缺乏蛋白質，這會導致肥胖、糖尿病，以及隨著年齡增長而導致的肌肉流失。

第3個不健康原因是油、鹽、糖太多。日本午餐通常是米飯、蔬菜、豆腐和魚。印度午餐往往是塔利（thali）、油炸小吃及油膩咖哩。這種油、鹽和糖分含量高的飲食，容易導致高血壓和高膽固醇。

第4個不健康原因是工作及通勤時間過長。雖日本以過度勞累而聞名，平均每天工作時間高達8.5小時，但印度每天工作時間接近10到12小時。除了漫長工作時間外，印度人還要面對漫長通勤時間。這種長時間都坐著的生活方式有損健康。

第5個不健康原因是晚餐時間太晚，食物又太多。日本家庭通常在晚上8時前吃清淡的晚餐。印度人往往晚上10時或11時吃的印度香飯、披薩或奶油雞。深夜吃大餐會導致消化不良、體重增加和睡眠週期紊亂。

第6個不健康原因是睡眠不足。日本人平均睡眠時間約6.8至7小時。印度人平均睡眠時間接近5.5至6小時。長期睡眠不足會增加肥胖、糖尿病、心臟病甚至早逝的風險。

第7個不健康原因是忽視健身。在日本運動並非「額外」活動，它融入了日常生活中，包括散步、騎自行車等。而在印度健身僅限於少數負擔得起健身房會員費的人。對大多數印度人來說，健身並非日常習慣，而這會損害健康和壽命。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中