印度人壽命比日本人少13年 專家指出7個不健康原因

日本人在長壽方面遙遙領先印度人，原因之一是印度人運動量不足。圖為行走的日本民眾。（彭博社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕數據世界（Our World in Data）的全球壽命圖表顯示，日本人在長壽方面遙遙領先印度人。日本人平均壽命約為85歲，而印度人平均壽命徘徊在72歲左右。對此健康和營養專家巴爾加瓦（Siddhant Bhargava）分享了縮短印度人壽命的7個不健康原因。

根據印度時報（TOI）報導，第1個不健康原因是運動不足。在日本步行或騎自行車車很正常，人們每天走7千到1萬步。而在印度汽車及計程車承擔大部分交通任務，民眾每天平均只走3千步。

請繼續往下閱讀...

第2個不健康原因是高碳水化合物和低蛋白質飲食。日本早餐通常是米飯、烤魚和味噌湯，雖清淡但富含蛋白質。印度早餐則是煎餅和奶茶，富含碳水化合物且缺乏蛋白質，這會導致肥胖、糖尿病，以及隨著年齡增長而導致的肌肉流失。

第3個不健康原因是油、鹽、糖太多。日本午餐通常是米飯、蔬菜、豆腐和魚。印度午餐往往是塔利（thali）、油炸小吃及油膩咖哩。這種油、鹽和糖分含量高的飲食，容易導致高血壓和高膽固醇。

第4個不健康原因是工作及通勤時間過長。雖日本以過度勞累而聞名，平均每天工作時間高達8.5小時，但印度每天工作時間接近10到12小時。除了漫長工作時間外，印度人還要面對漫長通勤時間。這種長時間都坐著的生活方式有損健康。

第5個不健康原因是晚餐時間太晚，食物又太多。日本家庭通常在晚上8時前吃清淡的晚餐。印度人往往晚上10時或11時吃的印度香飯、披薩或奶油雞。深夜吃大餐會導致消化不良、體重增加和睡眠週期紊亂。

第6個不健康原因是睡眠不足。日本人平均睡眠時間約6.8至7小時。印度人平均睡眠時間接近5.5至6小時。長期睡眠不足會增加肥胖、糖尿病、心臟病甚至早逝的風險。

第7個不健康原因是忽視健身。在日本運動並非「額外」活動，它融入了日常生活中，包括散步、騎自行車等。而在印度健身僅限於少數負擔得起健身房會員費的人。對大多數印度人來說，健身並非日常習慣，而這會損害健康和壽命。

