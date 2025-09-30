自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》燃脂有「時」效！ 最佳運動時段男女有別

2025/09/30 20:18

研究指出，男女有各自的黃金運動時間，女性於早晨運動，有助於減少腹部脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不同時間運動，是否真的會影響運動效果？營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，許多科學研究已證明，運動時段確實會大幅影響燃脂效率和整體代謝。有研究表明，女性在早晨運動，對於減少腹部脂肪有顯著幫助；而男性則在晚間運動，能有更好的燃脂效果。

早晚運動各有益處 空腹影響不大

2020年刊登在《International Journal of Obesity》的研究顯示，長期習慣在早晨運動的人，其體重下降的幅度，明顯優於那些只在午後零散時間運動的人；2025年發表於《Scientific Reports》的研究也指出，若能在早晨6-8點進行有氧運動，不僅能有效降低體脂肪和膽固醇，連睡眠品質也能同步提升。

不過，2023年刊登在《Sports Medicine – Open》的研究則表明，晚間運動對於「高血壓族群」特別有益，因為夜晚基礎血壓較高，運動後降壓幅度更明顯，有助於心血管健康。

至於空腹運動，薛曉晶根據2025年發表在《International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism》的研究表示，長期來看，空腹或進食後運動對減重效果差異不大。關鍵還是在於能否維持「熱量赤字」。所以，別再糾結空不空腹，重點是「動起來」。

運動黃金時段大公開 男性晚上效果佳

根據2022年刊登於《Frontiers in Physiology》的最新研究發現，女性在早晨運動，對於減少腹部脂肪和穩定血壓有更顯著的幫助；男性在晚間運動，能達到更優異的燃脂效果與血壓控制。這代表，性別真的會影響最佳運動時段的選擇。

薛曉晶說，25歲的女性若能堅持在上班前跑步30分鐘，不僅能感受腰圍逐漸縮小，血壓也會變得更穩定；而40歲的男性若選擇下班後進行重量訓練，除了能更有效燃燒脂肪，對血糖和血壓的控制也大有助益。所以，早晨運動是女性的燃脂主場；晚上運動則是男性的訓練黃金期。

但她提醒，瘦身的最終秘訣仍是「持續」2個字，運動是場馬拉松，找到能融入生活節奏的時段，才是成功的關鍵。

搭配六力瘦身學 效果事半功倍

薛曉晶分享，光靠運動，減重成果難以長久維持。若能結合「六力瘦身學」，保證瘦得更快、更久、不復胖：

●食物力：學習份量覺察，拒絕隱藏熱量。

●生活力：每日8000步+優質睡眠，代謝不打烊。

●運動力：有氧燃脂＋肌力增肌，雙管齊下。

●情緒力：用散步、深呼吸，取代情緒性進食。

●醫療力：監測體脂、血壓、血糖，精準調整。

●營養力：找到得舒飲食（DASH）、168、碳循環等專屬飲食模式。

不確定怎麼開始的人也別擔心，跟著薛曉晶提供的幾個簡單步驟，就能逐漸邁向成功：晨型人起床先喝水，早餐搭配優質蛋白質（如：水煮蛋＋全麥吐司），再晨跑20分鐘；夜型人，下班後的晚餐避開高油高糖食物，再做20分鐘重訓＋15分鐘快走；建立良好生活習慣，如睡滿7小時、飲水2000毫升，日行8000步、每天至少1餐加2份蔬菜，每餐蛋白質份量約手掌大小。

