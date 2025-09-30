高雄解除鼓山三民區本土登革熱警戒 持續防堵境外疫情

高雄解除鼓山三民區登革熱警戒持續防堵境外疫情。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山、三民區本土登革熱疫情，市長陳其邁宣布解除疫情警戒，但對境外移入登革熱個案，必須謹慎疫調落實防疫，以免擴散衍生本土疫情。

衛生局表示仍會針對高風險環境，包括市場、工地、校園、屋簷溝、積水地下室、空地、空屋等，持續落實列管，各局處針對權管場域持續執行孳生源巡檢及清除工作，並加強社區動員及環境整頓工作，有效降低病媒蚊傳播風險。

經過高市登革熱防疫團隊的努力，原本曾列入疫情警報的鼓山、三民區本土登革熱疫情，衛生局於9月29日宣布解除疫情警戒，仍全力防堵境外移入的登革熱疫情。

高雄已累計21例境外移入確診人數，衛生局提醒，民眾入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等登革熱疑似症狀，請於入境時主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，可獲得500元禮券。

此外，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。

