自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄解除鼓山三民區本土登革熱警戒 持續防堵境外疫情

2025/09/30 13:23

高雄解除鼓山三民區登革熱警戒持續防堵境外疫情。（高市衛生局提供）

高雄解除鼓山三民區登革熱警戒持續防堵境外疫情。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山、三民區本土登革熱疫情，市長陳其邁宣布解除疫情警戒，但對境外移入登革熱個案，必須謹慎疫調落實防疫，以免擴散衍生本土疫情。

衛生局表示仍會針對高風險環境，包括市場、工地、校園、屋簷溝、積水地下室、空地、空屋等，持續落實列管，各局處針對權管場域持續執行孳生源巡檢及清除工作，並加強社區動員及環境整頓工作，有效降低病媒蚊傳播風險。

經過高市登革熱防疫團隊的努力，原本曾列入疫情警報的鼓山、三民區本土登革熱疫情，衛生局於9月29日宣布解除疫情警戒，仍全力防堵境外移入的登革熱疫情。

高雄已累計21例境外移入確診人數，衛生局提醒，民眾入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等登革熱疑似症狀，請於入境時主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，可獲得500元禮券。

此外，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中