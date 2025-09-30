中醫大新竹附醫3護理師不約而同到花蓮當鏟子超人 急診醫給建議

中醫大新竹附醫護理師王儀臻放棄原本排定的假期，日前到花蓮當起鏟子超人。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕教師節連假後今天恢復上班，中國醫藥大學新竹附設醫院護理師王儀臻、外科專科護理師林享築、醫美中心美容師李佳柔不約而同都在下班後放棄假期，自主前往花蓮當起「鏟子超人」，今天上班大家聊起才發現彼此有志一同。新竹市特種搜救隊醫療組醫師洪昌宏為了日後可能還有「鏟子超人」繼續出現，特別提出11點建議，提醒大家幫助別人前，也要記得先照顧好自己。

他說，第1點就是要了解，受災區現場炎熱、潮濕，建議每工作1小時休息30分鐘，每20分鐘至少喝1杯240cc的水，多補充水分和休息以免發生熱傷害。

第2點是，中暑初期可能會有頭暈、噁心嘔吐、步態不穩等症狀，嚴重會出現昏迷。所以只要有疑似症狀就應停止工作、移至陰涼處降溫、喝水，甚至考慮就醫。

第3點，災害現場有大量積水和淤泥，已有不少被泥水中尖銳物割傷案例，請務必穿防水厚底鞋上路。

第4點，萬一不幸受傷，請立即用乾淨水清潔傷口和包紮，5年內沒打破傷風疫苗者，應儘速就醫施打。

中醫大新竹附醫醫美中心美容師李佳柔（前）也放棄難得的連假趕赴花蓮執鏟幫忙。（中醫大新竹附醫提供）

第5點，傷口感染常發生在受傷後第3到7天之間，若身上有傷口，一定要注意後續是否有異常紅、腫、熱、痛等情形。

第6點，注意飲食清潔並監測腸胃道症狀，千萬不要吃來路不明或是放置過久且未適當保存的補給品。

第7點，萬一有嘔吐、高燒等重症應立即就醫。

第8點，團隊內多洗手，作業後、如廁後都要消毒雙手。

第9點，水災後易生水源性傳染病，執勤地點與過夜地點請適當消毒。可多帶些防蚊液防範登革熱。

第10點，近期也是流感高峰期，建議配戴口罩，遇有不明原因發燒應隔離且就醫檢查。

第11點，現場仍有溢流潰堤風險，作業時務必提高警覺。

中醫大新竹附醫外科專科護理師林享築上週末下了大夜班就直奔花蓮幫忙救災。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫急診科主治醫師洪昌宏給鏟子超人們11點自助助人的建議。（中醫大新竹附醫提供）

