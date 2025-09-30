自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》赴日旅遊記得做「1事」！ 新冠病毒仍猖獗 流感恐緊追上

2025/09/30 13:09

連假模式將啟動，赴日旅遊熱潮將至。專家建議，流感疫苗還是要打，增加防護力；圖為情境照。（圖取自freepik）

連假模式將啟動，赴日旅遊熱潮將至。專家建議，流感疫苗還是要打，增加防護力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部疾管署從10月1日起開打公費流感及新冠疫苗，不少民眾擔心秋冬疫情再起，隨著中秋連假來臨，民眾也關心日本的流行狀況。前台大醫院感染科醫師林氏璧指出，日本新冠病毒正在高點，流感近期雖低但應該會高起來。關於施打疫苗，他建議，儘管民眾曾打過流感疫苗，因為今年台灣冬天可能流行的是新的H3N2，還是可以打疫苗；重症高風險族群則可以考慮施打新冠疫苗。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，而近來因為10月1日要開打公費疫苗，有些朋友問我日本的流行狀況，這裡就來簡單整理一下，並和台灣比較。

1.日本流感在去年冬天極大流行創下1999年以來新高之後，很快就躺平，來得快去得也快，2月以後就是很低度的流行了，直到現在。

2.新冠病毒在日本維持大概半年就會有一個波峰，剛剛過去的這個夏天又有一波流行，主要流行株是NB.1.8.1，和台灣目前流行株相同。目前正在高點，高峰可能快要下去了。

3.台灣的話狀況不太一樣。我們的流感一整年都有一定程度的流行，只是原本和日本同樣流行H1N1，近期H3N2有逐漸增加的趨勢。

衛福部疾管署長羅一鈞署長表示，目前國內流感疫情上升，同時也伴隨著「流行型別轉換」，最近幾周A型流感類別H3N2已要超車H1N1，符合世衛年初觀察到H3N2已變，也因此更換疫苗株，去年H3N2疫苗株是泰國株、今年換成克羅埃西亞株。

台大醫學院兒科特聘教授黃立民曾經表示，夏季流感疫情至今並未完全結束，但預估今年秋冬流感還是會有一波不小的疫情，觀察指標是目前流行的H1N1病毒株轉變為H3N2時，即可能出現一波疫情。

林氏璧提醒，儘管你之前得過流感，或是去年打過流感疫苗，因為台灣這個冬天可能流行的是新的H3N2，還是建議可以打疫苗。

台灣和日本一樣夏天有新冠大流行

4.新冠方面，台灣和日本一樣夏天有個大流行，且台灣夏季新冠的重症還有死亡數甚至是超過去年冬天流感的！不要因為新聞沒怎麼報就以為不重要，新冠一直在，沒有離開我們。

林氏璧強調，對重症高風險族群每個人來說，新冠的威脅可能還是比流感高。台灣的這波夏天新冠疫情比日本早結束，現在雖處於低點波動，但全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，除東南亞、非洲以外，各區皆呈上升趨勢；日本、韓國、美國、加拿大近期疫情處高點。

全球流行變異株現以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1；鄰近地區如中國、香港、日本、韓國則以NB.1.8.1占比為高。

5.今年開打的莫德納新冠疫苗選用LP.8.1，和去年的JN.1差了9個胺基酸，較能有效針對最新流行株NB.1.8.1產生抗體。建議重症高風險族群考慮施打。

6.簡單結論給近期要去日本的朋友：最近在日本流行新冠（趨勢向下），在台灣流行流感（趨勢向上），再久一點可能日本的流感也會高起來。當然也別忘了，有需要的朋友要保包括醫療的旅遊平安險。

