高市衛生局幫高齡長者打造「軟食力」首辦軟質餐料理競賽。（衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局因應高齡化社會長者，以及特殊口腔障礙者多元化飲食需求，將首度舉辦「雄營養•健康軟食力」料理競賽，參賽者須設計1道符合台灣飲食質地標準「7級容易咬軟質食」，且含未精製全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜3大類食材的特色料理，打造「高齡友善、營養均衡、健康美味」的飲食新時代。

賽事即日起開放報名至9月30日，通過初賽書面審查後將選出10支隊伍於11月8日進行現場料理決賽。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，許多長者及牙套族、咀嚼困難等口腔功能不佳族群，日常飲食面臨挑戰，須正確選擇質地調整飲食，透過食材挑選、切割烹煮技巧來改變食物軟硬度和流動性，也因此這次競賽鼓勵以在地食材創作兼具美味與營養且適合長輩易咀嚼，吃起來質地較柔軟、符合「7級容易咬軟質食」的料理，落實「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」三好一巧的飲食觀念。

高市衛生局幫高齡長者打造「軟食力」首辦軟質餐料理競賽，參賽者須設計1道符合台灣飲食質地標準「7級容易咬軟質食」。（衛生局提供）

競賽由衛生局社區營養推廣中心主辦，國立高雄餐旅大學協辦，跨界合作推廣質地調整飲食的創新價值，參賽隊伍需設計1道符合比賽規範的特色料理，包含「未精製全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜」3大類食材，融入在地特色，呈現營養均衡的飲食理念，競賽成果也會成為後續推廣友善高齡飲食的教育示範素材，讓更多民眾認識創意料理亦能結合健康理念與在地特色。

衛生局表示，本競賽即日起至9月30日接受報名，凡年滿18歲的高雄市民，或於高雄市就業、就學青年皆可以1至3人組隊參賽，競賽分為初賽書面審查及決賽現場料理兩階段，入選決賽隊伍可獲食材費補助，最終冠軍隊伍將可獲2萬5000元商品禮券及獎狀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法