健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄公費流感及新冠疫苗10月開打 陳其邁籲高風險族群踴躍接種

2025/09/30 12:28

陳其邁主持市政會議時，呼籲高風險族群踴躍接種疫苗。（市府提供）

陳其邁主持市政會議時，呼籲高風險族群踴躍接種疫苗。（市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國內流感疫情預估10月將進入流行期，公費流感及新冠疫苗於明（1）日起同步開打，高雄市長陳其邁今（30日）主持市政會議時，呼籲高風險族群踴躍接種疫苗。

針對近期國內流感疫情有升溫趨勢，預估10月將進入流行期，陳其邁表示，公費流感及新冠疫苗自10月1日同步開打，高雄一共提供79萬劑公費流感疫苗，全市涵蓋率約30%。第一階段針對65歲以上長輩、幼兒及高風險族群等符合公費對象者優先接種，請衛生局全面依疫苗政策催種，加強高風險族群的疫苗接種率，他也提醒個人若有呼吸道症狀時，應落實個人衛生防護「戴口罩、勤洗手、有症狀速就醫」，高風險族群需儘快處方抗病毒藥。

另對於高雄市鼓山及三民區本土登革熱疫情，於9月29日解除疫情警戒，陳其邁提及境外移入登革熱個案，更必須謹慎疫調落實防疫，以免擴散衍生本土疫情。高風險環境如市場、積水地下室、空地空屋等，需持續落實列管。

此外，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉受災嚴重，高雄特搜大隊在接獲花蓮縣府通知後，第一時間整隊連夜趕往花蓮馳援，昨天已返抵高雄，陳其邁特地前往迎接，向大家鞠躬致謝。陳其邁得知花蓮災區仍有機具需求，責請相關局處盡速協調盤點山貓、抓斗車、水車等設備機具與操作人力，於最短時間內將資源送抵，全力支援救災工作。

市政會議上，文化局則簡報說明「台灣文化科技大會 TTXC」將於10月10日至26日舉行，活動包含亞洲最大XR影展，今年威尼斯影展大獎作品《雲在兩千米》10分鐘就完售，還有經典電影《鐵達尼號》XR版，讓觀眾可以身歷其境。

