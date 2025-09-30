癌症新藥基金明年不到40億可收載新藥 病團籲法制化穩定財源

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟呼籲，「癌症新藥基金」應透過修法真正法制化。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕賴清德總統提出百億「癌症新藥基金」政策，並於今年正式啟動，首年編列50億元，明年將再編列50億元，但台灣癌症基金會粗估，扣除今年已列入基金給付範圍的病友所需持續用藥費用後，明年可用於新藥收載的費用恐不到40億，呼籲政府將基金法制化，並穩定財源，確保長期可持續性。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，賴清德總統在健康台灣願景中提到強化國家癌症防治計畫，希望2030年降低癌症死亡率1/3，其中建立百億癌症新藥基金方面，今年先編列50億元的專款，目前預估支用額度為23.58億元，全年計有3351個家庭受惠，平均每年減輕癌友117.11萬元的治療負擔。

蔡麗娟說，今年粗估會有26.42億元留用至2026年，且明年將再新編預算50億元，總數仍未達到百億規模，且以今年10月1日為止已收載的藥品計算，明年病友若要持續用藥，年度支出已有39.24億元，粗估僅有37.18億元可實際上用於新藥收載，恐難維持新藥需求。

因此，蔡麗娟建議，癌藥基金目前雖將已經完成三期臨床試驗、療效明確，但受到健保總額預算限制，暫時無法收載的癌症新藥或適應症納入，以接軌國際治療指引，但2至3年後勢必要銜接健保常規給付，總額預算必須編滿編足，建議於總額協商時，與健保會代表充分溝通與說明。

至於臨床療效具有不確定性的新藥或新適應症，蔡麗娟認為，應儘速完善真實世界數據搜集機制，以加速癌症數據資料庫的建置與應用，也應依據國人癌症好發率、死亡率、未滿足醫療需求的急迫性，檢視癌症地圖，規劃給付措施，跟上國際治療指引。

台灣癌症基金會估算癌症新藥基金相關費用。（台灣癌症基金會提供）

蔡麗娟強調，目前「癌症新藥基金」只靠行政預算與指引暫時運作，缺乏正式的法源依據，病友團體期待未來能真正法制化，透過立法讓基金有更多穩定財源保障，並研議擴大多元財源，避免基金不與既有的健保總額互相排擠，維持長期可持續性，希望新會期能儘快討論。

台大藥學院教授沈麗娟也指出，「癌症防治法」第16條明定，國家應寬列人力與經費，確保有效推動癌症防治工作，同條文應可直接加入「國家應設置癌症新藥多元支持基金，由中央政府逐年編列預算支應」等文字，賦予癌症新藥基金所需要的法源依據。

台灣癌症基金會粗估，明年癌症新藥基金可用於新藥收載的費用恐不到40億。（記者林志怡攝）

