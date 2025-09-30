自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》救命化痰藥退出台灣 醫爆氣「殺價到印尼廠都不做」

2025/09/30 11:25

不少民眾感冒時會使用的化痰藥物「氣舒痰」，可以從0歲用到100歲以上；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少民眾感冒時會使用的化痰藥物「氣舒痰」，可以從0歲用到100歲以上；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾感冒時會使用的藥物「氣舒痰」（Bisolvon Solution），退出台灣市場。胸腔科醫師蘇一峰在臉書大嘆：「氣管藥物氣舒痰也要跑了，連印尼廠都做不下去！」他的發言引起關注。

蘇一峰在臉書專頁發文分享，胸腔科給付很久沒調整了，胸腔科醫師都跑光光了。接著他又說，氣管藥物氣舒痰也要跑了，連印尼廠都做不下去！「一罐救命的化痰藥物，殺價到印尼廠都不做。」

蘇一峰指出，氣管藥物氣舒痰這個化痰藥物，可以從0歲用到100歲以上，可以喝、可以管灌，又可以蒸氣吸入的化痰藥物，從感冒、病毒感染、流感、新冠、氣喘、COPD，肺炎、支氣管炎、支氣管擴張症、呼吸衰竭插管等等，都使用的藥物，未來就要消失。

衛福部食藥署曾在今年6月發函通知，有關氣舒痰等7項藥品供應不足及其替代藥品給各醫療院所，而其中進口氣舒痰的台灣大昌華嘉股份有限公司表示，因生產問題目前控貨中，無法預計恢復正常供應時程。食藥署指出，建議經醫療專業人員評估後，依治療指引及臨床經驗選用同成分、不同含量之口服劑型替代，並依照病人臨床需求調整用法，監測療效與副作用，如：「國嘉」釋痰錠、必舒咳錠、「皇佳」普拿咳錠等。

