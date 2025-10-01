健康網》中秋烤肉必配「護腸3寶」 營養師揭1關鍵強化解毒

功能醫學營養師呂美寶表示，青花椰苗富含蘿蔔硫素，吃的時候多咬幾下，有助於營養物質轉換。（圖取自呂美寶臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節腳步將近，大啖烤肉與月餅是多數人的佳節儀式感！功能醫學營養師呂美寶叮嚀，過節也別忘了顧及腸道與肝臟健康，在吃這些較為油膩的食物時，不妨搭配富含蘿蔔硫素的青花椰苗、富含植化素的彩虹蔬菜，以及能抗氧化的綠葉蔬菜。其中，食用含蘿蔔硫素的食物時要「多咀嚼」，有助於營養物質轉換，幫助解毒、代謝致癌物。

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文分享，腸道就像身體的「守門員」，健康的腸道必須要有好菌駐守、腸壁緊密，才能有效攔截壞東西進入血液。然而，中秋節的月餅與烤肉中，含高糖、高油、高溫烤肉與超級加工食品，容易在體內生成致癌物與糖化終產物（AGE），使腸壁黏膜發炎受損。這等於家中大門出現「縫隙」，讓毒素與發炎因子趁虛而入，循著血液四處點火，成為慢性疾病的隱形根源。

烤肉必備3搭檔 肉片淋檸檬汁更佳

呂美寶建議，烤肉時最好搭配以下3類食物，幫助腸道築起健康防線，守護肝臟功能、提升健康保護力：

●綠葉蔬菜：記得「肉配菜，菜配肉」，綠葉素本身就有很好的抗氧化作用。

●彩虹蔬菜：多樣植化素有助中和高溫燒烤生成的糖化終產物與自由基，保護細胞，緩解身體發炎。肉片再淋上維生素C豐富的新鮮檸檬汁會更好。

功能醫學營養師呂美寶分享，烤肉時不妨在肉片上淋新鮮檸檬汁，能緩解身體發炎；示意圖。（圖取自freepik）

●蘿蔔硫素：譬如青花椰苗、紫高麗苗、新鮮的白蘿蔔片，一起搭配食用，可加強保護腸道與肝臟的功能健康。

青花椰苗有助代謝致癌物

針對富含蘿蔔硫素的青花椰苗，呂美寶補充，一般人吃的是「成熟」的青花菜，但在青花菜的芽苗階段，特定植化素的含量反而更高。其中，最重要的代表就是蘿蔔硫素（Sulforaphane）。

她根據2025年刊登在《Annual Review of Nutrition》的研究指出，蘿蔔硫素能減緩腸道的氧化壓力與發炎反應，同時透過調控腸道「緊密連接蛋白（tight junction proteins）」，進而強化腸道屏障，避免細菌、毒素入侵；同時也能協助肝臟解毒，促進致癌物代謝與清除，減少DNA損傷。

她說明，如果平時膳食纖維攝取充足、好菌與短鏈脂肪酸豐富，蘿蔔硫素的活性會更佳，進一步鞏固腸道菌相的穩定與健康。

她也提到，蘿蔔硫素必須由前驅物SGS經芥子酶（myrosinase）轉化而來。這個轉化發生在「切碎或充分咀嚼」時，細胞壁被破壞、酶才會啟動。因此，在生食含蘿蔔硫素的食物時， 「多咬幾下」對於營養轉換很重要。

