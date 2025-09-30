自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

追星族急性心肌梗塞暈倒捷運站 緊急繞道手術救回一命

2025/09/30 10:36

追星族林小姐（左）去年於捷運站內突然喪失意識，送醫進行冠狀動脈繞道手術，救回一命。（台北慈濟醫院提供）

追星族林小姐（左）去年於捷運站內突然喪失意識，送醫進行冠狀動脈繞道手術，救回一命。（台北慈濟醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕38歲追星族林小姐去年參加演唱會途中，因急性心肌梗塞於捷運站內突然喪失意識，緊急送往台北慈濟醫院急救，經實施冠狀動脈繞道手術，術後進行心肺復健，並持續接受藥物治療與調整生活作息及運動下，重拾正常生活，心臟血管外科醫師提醒，胸悶、心悸或突發喘促都不應忽視，及早就醫才能避免憾事。

台北慈濟醫院心臟血管外科宋鎮宇表示，緊急心臟手術為了減少缺血休克時間，通常得由正中打開胸骨，快速建立體外循環，進而施行繞道手術，以林小姐為例，由於3條冠狀動脈都出現嚴重阻塞，其中最主要的左前降支近端更呈現完全阻塞狀，已無法透過氣球擴張或支架方式處理，考慮患者年紀尚輕，因此緊急實施冠狀動脈繞道手術，讓她免於因持續灌流不足引發的惡性心律不整、心臟衰竭等併發症。

箭頭標示為心導管顯示三條冠狀動脈嚴重阻塞。（台北慈濟醫院提供）

箭頭標示為心導管顯示三條冠狀動脈嚴重阻塞。（台北慈濟醫院提供）

台灣平均每天約有26.5人發生急性心肌梗塞，宋鎮宇表示，過往急性心肌梗塞等心臟病多被認為是高齡者疾病，但近年來因生活作息不規律及飲食習慣改變，發病年齡有下降趨勢，美國心臟醫學會2010年統計，冠狀動脈疾病發生在大於65歲的族群為20%機率，18至45歲者的機率仍有1.8%。

宋鎮宇說，定期檢查與健康管理是維護心臟功能的重要關鍵，50歲以下族群因身處中間世代，工作壓力大而容易忽略，此外，高血壓、高血糖、高血脂是急性心肌梗塞的危險因子，他提醒，高風險族群除了常規心電圖及X光檢查，必要時可安排運動心電圖或核子醫學心肌攝影，讓潛藏疾病及早現形。

