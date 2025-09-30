自由電子報
健保擴大給付免疫合併化療 為肺癌病人帶來新希望

2025/09/30 10:34

苗栗市大千醫院醫療副院長謝為忠指出，免疫治療合併化學治療納入健保給付，為晚期肺癌病人帶來治療新希望。（苗栗市大千醫院提供）

苗栗市大千醫院醫療副院長謝為忠指出，免疫治療合併化學治療納入健保給付，為晚期肺癌病人帶來治療新希望。（苗栗市大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕肺癌長期蟬聯國人癌症死因榜首，其中約70％為肺腺癌病人。過去因健保給付限制，約30％無基因突變的第四期肺腺癌病人，只能選擇傳統化學治療或自費接受免疫治療，治療方式相對受限。所幸，健保署於今年6月1日起，將免疫治療合併化學治療納入健保給付範圍，大千綜合醫院醫療副院長暨胸腔內科醫師謝為忠表示，這項政策不僅與國際治療指引完全接軌，更為病人帶來治療新希望。

謝為忠指出，最近在門診有一位40歲的男性，平日沒有抽菸習慣，因慢性咳嗽2個月而就醫，經支氣管超音波切片檢查，確診第四期肺腺癌且基因突變檢測為陰性。根據台灣肺癌臨床研究統計，約有1/3的肺腺癌病人屬於基因檢測陰性族群，這些病人往往是年輕、不吸菸或輕度吸菸者，發病原因不明，但病程進展快速，更需要積極有效的治療策略。然而，過去這類病人必須面對傳統化療效果有限，而免疫治療合併化療又需要自費的問題，且一個療程動輒數十萬元，許多家庭都難以負擔。

依據國際治療趨勢及大型臨床數據發現，接受免疫治療合併化療的病人，相較於單純接受化療的病人，其整體存活期可延長至少6-8個月，部分病人甚至能達到長期控制病情的效果；同時，免疫治療合併化療的客觀反應率可達45-50％，比單純化療的25-30％要高出許多。

40歲男性個案接受治療後，與治療前相比（左圖紅圈處），腫瘤已明顯變小（右圖藍圈處）。（大千醫院提供）

40歲男性個案接受治療後，與治療前相比（左圖紅圈處），腫瘤已明顯變小（右圖藍圈處）。（大千醫院提供）

謝為忠指出，在治療經驗中，年輕、不吸菸的肺腺癌病人對免疫治療往往有較好的反應。這類病人的腫瘤微環境通常免疫活性較高，透過免疫檢查點抑制劑重新啟動免疫系統，搭配化療的協同效應，能達到理想的治療成果。因此，此次健保擴大給付治療方式，無疑是對肺癌病人治療上的一大福音。案例中的40歲男性病人透過健保給付，接受兩次免疫治療合併化療後，腫瘤已明顯變小、效果顯著，不僅整體恢復狀況良好，也大幅減輕費用壓力。

謝為忠強調，大千肺癌診療結合胸腔內外科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、放射診斷科、核子醫學科、病理科等跨科合作，每位病人都會由多專科討論後，制定最適合的個人化治療計畫。且持續引進最新治療技術及藥物；另外，搭配推動肺癌篩檢計畫，期望幫助病人早期發現、早期治療。

