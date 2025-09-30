自由電子報
熱量黑手不是中秋月餅！營養師：醬料、含糖飲、酒精飲品才是陷阱

2025/09/30 09:51

衛生福利部豐原醫院營養師張淑涵，分享簡單自製「果香蒜烤醬」作法。（豐原醫院提供）

衛生福利部豐原醫院營養師張淑涵，分享簡單自製「果香蒜烤醬」作法。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 中秋節將至，許多人總把月餅當成高熱量的代名詞，視為發胖元凶，衛生福利部豐原醫院營養師張淑涵提醒，真正讓人不知不覺胖一圈的，其實是中秋節餐桌上容易被忽略的3大隱藏熱量殺手：烤肉醬料、含糖飲料及酒精飲品，若不加以注意，往往比吃月餅更容易造成熱量超標！

張淑涵表示，首先要警覺的就是「烤肉醬料」，烤肉時大家習慣一刷再刷，糖分與鈉含量快速累積，一餐下來就等於多吃下一顆蛋黃酥，不僅熱量驚人，也會增加高血壓與代謝症候群的風險。

其次是「含糖飲料」，許多人習慣一口肉搭一口手搖飲，但一杯手搖飲或汽水的熱量高達 300- 500大卡，甚至比一顆蛋黃酥還高，加料飲品相當於2顆小月餅，短時間大量攝取會造成血糖急速上升，進一步導致脂肪囤積，長期恐增加糖尿病與心血管疾病的風險。

第3個陷阱則是「酒精飲品」，中秋聚會少不了啤酒、調酒助興，但一罐350–500c.c.的酒精飲品，熱量幾乎等於1顆蛋黃酥，且酒精會降低自制力，讓人不知不覺吃下更多高熱量食物，若過量飲酒，還會增加肝臟負擔，提升脂肪肝、肝炎甚至肝癌的風險。

張淑涵提醒民眾想兼顧美味與健康，應「選擇新鮮食材」，避免過度加工或醃漬肉品；「刷醬適量」，每片肉僅需刷 1–2 次；「飲品選擇無糖茶飲、氣泡水或零熱量汽水」，取代含糖飲料；酒精飲品淺嚐即可，避免豪飲；而海鮮則可在烤熟後淋上檸檬汁，不僅增添風味，也能減少對醬料的依賴。

張淑涵並分享健康又清爽的自製「果香蒜烤醬」，即準備鳳梨1碗，與大蒜35克打成泥，再將醬油60克與冰糖15克，加水熬煮至冰糖融化，最後拌入鳳梨蒜泥即可完成，這款醬料每350克熱量僅約270大卡，僅市售烤肉醬的4成，不僅減少糖分攝取，鳳梨的酵素還能幫助肉質軟化，增添清爽果香。

她強調，中秋佳節是闔家團聚的重要時刻，只要掌握「少糖、低鹽、控量」的原則，就能安心享受美食與團聚氛圍，守護健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

