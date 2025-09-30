限制級
首長健康密碼 》天使與惡魔打架！ 宜縣代理縣長林茂盛的跑步哲學
〔記者游明金／宜蘭報導〕為什麼喜歡跑步？宜蘭縣代理縣長林茂盛說：「因為可以讓人沈澱、寧靜與堅持，這是一種自我挑戰。」每天清晨5點半，林茂盛就開始晨跑，連出國考察也不例外，跑步不只是他的健康密碼，也有助於縣政決策與推動。
「嚴謹務實」是外界對林茂盛的第一印象；他做事一絲不苟，對同仁要求標準高，因為深信唯有專業與紀律，才能確保公共建設與縣政品質。這樣的態度，也延伸到他日常生活中的自律「每天清晨的跑步，從未間斷」。
58歲的林茂盛，早年因投入繁重公務，一度忽略健康，體重飆升到75公斤。直到進入中央機關服務，才逐漸培養運動習慣。從每天3公里的晨跑開始，逐步挑戰10公里、半馬，甚至參加全馬與鐵人3項，體重也降到62公斤。
最難忘的一次，是在萬金石馬拉松跑出4小時8分。他回憶：「跑到35公里時，腦中會有天使和惡魔打架，一個叫你停下來休息，一個要你繼續堅持。」這段經驗讓他深刻體會到「不能輕言放棄」的重要。
也因此，林茂盛常提醒自己與身邊同仁：「如果連自己能掌握的都放棄，那就什麼也做不成。」這是他的跑步哲學，也是面對工作的核心信念。
縣政工作千頭萬緒，林茂盛總是精神奕奕，思緒清晰、邏輯分明，少見疲態。他笑說：「這份專注力與持續力，正如同他養成的跑步習慣，以穩定節奏，完成看似漫長而繁重的挑戰。」
最後，他提到運動是每個人的健康密碼，無論工作再忙，都應該儘量選擇自己喜歡的運動，保持運動習慣，因為唯有健康，才能長久承擔責任。來到宜蘭7年，對他來說，透過跑步也一種貼近土地、理解宜蘭的方式，用雙腳去感受宜蘭這片土地的真實與美好。
