不一定是失智！ 健忘、步態不穩、失禁恐是常壓性水腦症

成大醫院斗六分院神經外科醫師陳良一提醒，常壓性水腦症是一種常見容易被忽略，但及早治療症狀是可恢復。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕75歲阿公出現記憶力變差、排尿困難及失禁等失智症症狀，就醫檢查確診是罹患「常壓性水腦症」，經過治療行動困難與失禁情況改善，成大醫院斗六分院神經外科醫師陳良一表示，常壓性水腦症是一種常見容易被忽略，典型症狀與失智、阿茲海默症一樣，但及早治療是可恢復，是一種可逆性的失智症。

該名患者半年前出現步態不穩、反應遲緩及沉默寡言，家屬起初以為只是年紀大退化現象，但症狀惡化，且有排尿困難或失禁情況，到成大斗六分院神經科就醫，經腰椎腹腔引流手術，術後成功改善行動困難與失禁情形，也讓家屬鬆了一口氣。

請繼續往下閱讀...

成大醫院斗六分院神經外科醫師陳良一提醒長輩，保持規律運動與認知訓練，可以減緩腦部退化。（記者黃淑莉攝）

陳良一指出，常壓性水腦症是一種常見但容易被忽略的疾病，常見於60歲以上長者，典型3大症狀包括「步態不穩、記憶力變差、排尿困難或失禁」，容易被誤認為阿茲海默症或單純退化，導致延誤診斷與治療。

陳良一表示，主要治療方式為「腦脊髓液分流手術」，傳統作法為「可調壓式腦室-腹腔分流術」，需從顱內植入導管，將腦脊髓液引流至腹腔。不過許多年長患者合併有高血壓、糖尿病，擔心腦部開刀風險而卻步，現有「腰椎-腹腔分流術」，從腰椎硬脊膜腔置入導管引流，可大幅減少顱內操作的風險，提高治療接受度。

陳良一強調，常壓性水腦症雖無法預防，但可透過良好的生活作息，包括控制三高、避免菸酒、保持規律運動與認知訓練，可以減緩腦部退化，若發現長輩有走路變慢、健忘、頻尿或失禁等症狀，應盡早就醫檢查，切勿誤判為單純老化，避免錯失黃金治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法