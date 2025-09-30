健康網》天天吃深海魚當心砷中毒！ 醫示警：嚴重恐致癌

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，長期大量食用深海魚類、貝類或甲殼類，須特別留意砷中毒，並可考慮做重金屬篩檢；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕魚類有益健康，但若天天吃深海魚，當心可能反傷身。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，1名喜愛海釣的男子飲食清淡，卻在健檢中發現腎功能下降，經檢查發現，因長期吃的深海魚含有大量砷，導致體內砷含量超標；接受治療後，腎功能才恢復健康。他提醒深海魚和甲殼類、貝類等，易累積較高濃度的砷，應避免長期攝取，以免造成肝腎損傷，甚至增加致癌風險。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，這名喜愛海釣的男子不菸不酒、早睡早起、家族無腎臟病史，腎功能卻突然衰退。經重金屬檢查發現，其尿液中砷含量超標近6倍，進一步詢問病史、生活習慣後發現，原來是因長期攝取深海魚造成砷中毒，所幸停止大量食用海魚並接受治療後，腎功能恢復正常值。

請繼續往下閱讀...

砷進入人體4途徑

林軒任指出，砷就是俗稱的砒霜，日常生活中，砷可能透過以下途徑進入我們的身體：

●受污染的地下水或農作物：過去台灣部分地區曾因地下水受砷污染而引發烏腳病，導致居民皮膚病變和末梢血管病變。

●深海魚類與貝類：在食物鏈中，砷會從小魚累積到大魚，特別是深海魚類和甲殼類、貝類等，更容易累積較高濃度的砷。

●來源不明的保健食品：某些藻類（如藍綠藻、螺旋藻）和中草藥，可能在生長或製作過程中吸收或混入重金屬，若未經過嚴格檢驗，長期服用可能導致砷或其他重金屬超標。

●工業暴露：從事半導體等特定工業的人員，可能因工作環境而接觸到砷。

慢性砷中毒傷肝腎

林軒任並說明，大多數人不太可能因飲食而導致急性砷中毒，除非是攝入高濃度的提煉物（如砒霜）。至於急性中毒的症狀，通常包括：腸胃道不適、心血管問題、神經系統症狀等，但更需警惕的是慢性砷中毒，因為它往往沒有立即明顯的症狀，但長期會造成以下嚴重傷害：

●腎臟與肝臟損傷：不明原因的腎功能下降或肝臟發炎，可能就是慢性重金屬累積的表現。

●癌症風險：世界衛生組織已將砷列為第一級致癌物，長期暴露會增加肝癌、肺癌、膀胱癌、皮膚癌等風險。

●神經與皮膚症狀：手腳麻木、四肢無力，甚至指甲上會出現橫向的白色線條（米氏線）。

3族群應做重金屬篩檢

此外，林軒任特別提醒以下幾類族群，尤須特別留意砷中毒，並可考慮進行重金屬篩檢：

●不明原因出現慢性疾病症狀的人：如腎功能無故變差、高血壓、糖尿病控制不佳，或有其他不明原因的疲勞、神經麻木等。

●飲食習慣特殊的人：長期大量食用深海魚類、貝類或甲殼類。

●長期使用來路不明的保健食品或中草藥：尤其是未經台灣官方認證、從國外平行輸入的產品。

林軒任提醒，想要預防砷中毒，最簡單的方式就是均衡飲食多蔬果，有助身體排毒。若食用保健食品，建議選擇政府認證的合格產品，避免購買來路不明、成分標示不清的品項。並建議應定期進行健檢，如果發現重金屬超標，首應檢視並調整生活中的暴露源，就能更好的保護自己，遠離看不見的健康威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法