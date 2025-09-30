自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天天吃深海魚當心砷中毒！ 醫示警：嚴重恐致癌

2025/09/30 12:03

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，長期大量食用深海魚類、貝類或甲殼類，須特別留意砷中毒，並可考慮做重金屬篩檢；示意圖。（圖取自freepik）

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，長期大量食用深海魚類、貝類或甲殼類，須特別留意砷中毒，並可考慮做重金屬篩檢；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕魚類有益健康，但若天天吃深海魚，當心可能反傷身。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，1名喜愛海釣的男子飲食清淡，卻在健檢中發現腎功能下降，經檢查發現，因長期吃的深海魚含有大量砷，導致體內砷含量超標；接受治療後，腎功能才恢復健康。他提醒深海魚和甲殼類、貝類等，易累積較高濃度的砷，應避免長期攝取，以免造成肝腎損傷，甚至增加致癌風險。

林軒任於臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，這名喜愛海釣的男子不菸不酒、早睡早起、家族無腎臟病史，腎功能卻突然衰退。經重金屬檢查發現，其尿液中砷含量超標近6倍，進一步詢問病史、生活習慣後發現，原來是因長期攝取深海魚造成砷中毒，所幸停止大量食用海魚並接受治療後，腎功能恢復正常值。

砷進入人體4途徑

林軒任指出，砷就是俗稱的砒霜，日常生活中，砷可能透過以下途徑進入我們的身體：

受污染的地下水或農作物：過去台灣部分地區曾因地下水受砷污染而引發烏腳病，導致居民皮膚病變和末梢血管病變。

深海魚類與貝類：在食物鏈中，砷會從小魚累積到大魚，特別是深海魚類和甲殼類、貝類等，更容易累積較高濃度的砷。

來源不明的保健食品：某些藻類（如藍綠藻、螺旋藻）和中草藥，可能在生長或製作過程中吸收或混入重金屬，若未經過嚴格檢驗，長期服用可能導致砷或其他重金屬超標。

工業暴露：從事半導體等特定工業的人員，可能因工作環境而接觸到砷。

慢性砷中毒傷肝腎

林軒任並說明，大多數人不太可能因飲食而導致急性砷中毒，除非是攝入高濃度的提煉物（如砒霜）。至於急性中毒的症狀，通常包括：腸胃道不適、心血管問題、神經系統症狀等，但更需警惕的是慢性砷中毒，因為它往往沒有立即明顯的症狀，但長期會造成以下嚴重傷害：

腎臟與肝臟損傷：不明原因的腎功能下降或肝臟發炎，可能就是慢性重金屬累積的表現。

癌症風險：世界衛生組織已將砷列為第一級致癌物，長期暴露會增加肝癌、肺癌、膀胱癌、皮膚癌等風險。

神經與皮膚症狀：手腳麻木、四肢無力，甚至指甲上會出現橫向的白色線條（米氏線）。

3族群應做重金屬篩檢

此外，林軒任特別提醒以下幾類族群，尤須特別留意砷中毒，並可考慮進行重金屬篩檢：

不明原因出現慢性疾病症狀的人：如腎功能無故變差、高血壓、糖尿病控制不佳，或有其他不明原因的疲勞、神經麻木等。

飲食習慣特殊的人：長期大量食用深海魚類、貝類或甲殼類。

長期使用來路不明的保健食品或中草藥：尤其是未經台灣官方認證、從國外平行輸入的產品。

林軒任提醒，想要預防砷中毒，最簡單的方式就是均衡飲食多蔬果，有助身體排毒。若食用保健食品，建議選擇政府認證的合格產品，避免購買來路不明、成分標示不清的品項。並建議應定期進行健檢，如果發現重金屬超標，首應檢視並調整生活中的暴露源，就能更好的保護自己，遠離看不見的健康威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中