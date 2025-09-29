健康網》拿著鏟子挖土、清淤 阿斌牙醫今天是鏟子超人

黃斌洋（右）是義診團隊班底，這次花蓮光復鄉重創，他選擇不看診，改拿起鏟子，挨家挨戶幫忙受災戶重建家園。（取自黃斌洋臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕阿斌哥是名牙醫，也是義診團隊的固定班底。但他看到花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流後，也一直按捺不住，想快點到前線。27日如願直衝花蓮光復，他說：「重建此刻，我們都是花蓮人，我們都會以曾經身為『鏟子超人』為榮」。

黃斌洋在27日從台北整裝完備，跳上火車前往花蓮，在火車上他看到各地湧現「菩薩」，內心好激動，他自己也是鏟子超人的一份子，看著這群自發的「同志」，倍感親切。

黃斌洋在臉書寫著：「直擊光復災區，沒有哭的時間…」但看到那麼多年輕人加入，不由得豎起拇指。他說：「超人，不一定要有披風，這群鏟子超人從四方湧入，溫暖了當地，也教育到自己」，感嘆大自然力量之大，令人敬畏，而生命無常如翻書，更要警惕、珍惜當下。

阿斌醫師回台北了，但光復重災區景象一直揮不去，他呼籲，重建的路還很長，還需要更多鏟子超人投入。（取自黃斌洋臉書）

他到一個家庭清掃家中爛泥巴，這家的大兒子（身高180公分）指著牆上泥痕說：「當時泥水淹到這，比我還高。泥水多又急，完全沒得逃」。

到另家時，阿嬤拿手機影片跟阿斌說：「睡到一半聽到霹靂啪啦，嚇到不知道該怎麼辦。女兒當時硬把我拉走，所以現在我才能在這裡說話...」

到底是誰的錯？阿斌說：「不管是誰的錯，但光復鄉民是完全沒有錯的」。他一早起床不自覺吐出一口咖啡色濃痰，除了感謝自己身體的清灰土自癒力，也可想見當地的塵土與目前狀況。

光復重建路還很長，阿斌醫師說，大家不要遺忘了他們。（取自黃斌洋臉書）

今（29）日他返回台北，離行前他在臉書寫下：「重建工作感覺仍然漫長。災區仍急需志工人力。因為積土經過曝曬已經堅如水泥，走上去是完全沒有腳痕」。

阿斌說：「若你想加入超人行列，不用想太多，穿雙長筒雨鞋，戴雙厚毛手套與廚房用厚手套，多帶些口罩（建議一次戴兩層），預先到五金行買好鏟子與水桶（光復現場與前後幾站都已缺貨），加上防曬用品與自備水（現場水不能喝，廁所有可能不能用），穿到現場的衣服建議要跟其他衣服分開清洗與消毒」。雖然回家了，阿斌的心還留在光復，掛念著光復人。

