自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》雨鞋超人告別光復 公衛師授3招拒病菌上身

2025/09/29 20:38

台灣最美的風景在花蓮光復鄉。鏟子超人完成任務後，各個成雨鞋超人，收假前離開花蓮。公衛師提醒，要注意雨鞋送納及清潔，以防病菌上身。（記者王榮祥攝）

台灣最美的風景在花蓮光復鄉。鏟子超人完成任務後，各個成雨鞋超人，收假前離開花蓮。公衛師提醒，要注意雨鞋送納及清潔，以防病菌上身。（記者王榮祥攝）

〔健康頻道／綜合報導〕連假時「鏟子超人」擠滿花蓮光復車站，今（29）日要收假了，「雨鞋超人」同樣擠滿車站。在社群網站上，不少人完成階段任務，在平台上贈送雨鞋，或者是直接放置光復鄉，讓下個有緣人繼續使用。

不過，台北市公共衛生師公會理事蔡秉兼提出呼籲，並不建議共用雨鞋，因為怕交叉感染風險以及合腳性與保護不足，最重要的是鞋子除菌及清潔難度高。他表示，這群超人的精神令人感佩，但是並不鼓勵雨鞋共用，主要是擔憂感染到病菌。

不少鏟子超人要收假返鄉了，將自己的雨鞋放置在災區。公衛師建議，要共用雨鞋先消毒+清潔，以防細菌感染。（取自花蓮同鄉會）

不少鏟子超人要收假返鄉了，將自己的雨鞋放置在災區。公衛師建議，要共用雨鞋先消毒+清潔，以防細菌感染。（取自花蓮同鄉會）

因此，他建議，每位居民或支援人員有自己的防護鞋。在不得不共用雨鞋時，一定要把以下3項做足：

●使用前後都要：完整清洗＋消毒（1:100 稀釋漂白水浸泡10分鐘）。

●內部可用：酒精或紫外線燈消毒，再放乾燥劑保持乾燥。

●使用時務必穿：棉襪，避免皮膚直接接觸鞋內。

至於雨鞋清潔與消毒，一定要做到位，最重要的是保持乾燥與保護，蔡秉兼指出，若要將雨鞋續放光復鄉災區，需將鞋子放置在通風陰涼處，避免長時間曝曬導致橡膠龜裂。

其次，雨鞋內部放進報紙或乾燥包，吸收鞋內水分。一定要避免潮濕發霉，待整個求災結束，短時間不再穿時，建議存放前確保完全乾燥，並用乾淨袋子包好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中