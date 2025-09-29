健康網》雨鞋超人告別光復 公衛師授3招拒病菌上身

台灣最美的風景在花蓮光復鄉。鏟子超人完成任務後，各個成雨鞋超人，收假前離開花蓮。公衛師提醒，要注意雨鞋送納及清潔，以防病菌上身。（記者王榮祥攝）

〔健康頻道／綜合報導〕連假時「鏟子超人」擠滿花蓮光復車站，今（29）日要收假了，「雨鞋超人」同樣擠滿車站。在社群網站上，不少人完成階段任務，在平台上贈送雨鞋，或者是直接放置光復鄉，讓下個有緣人繼續使用。

不過，台北市公共衛生師公會理事蔡秉兼提出呼籲，並不建議共用雨鞋，因為怕交叉感染風險以及合腳性與保護不足，最重要的是鞋子除菌及清潔難度高。他表示，這群超人的精神令人感佩，但是並不鼓勵雨鞋共用，主要是擔憂感染到病菌。

不少鏟子超人要收假返鄉了，將自己的雨鞋放置在災區。公衛師建議，要共用雨鞋先消毒+清潔，以防細菌感染。（取自花蓮同鄉會）

因此，他建議，每位居民或支援人員有自己的防護鞋。在不得不共用雨鞋時，一定要把以下3項做足：

●使用前後都要：完整清洗＋消毒（1:100 稀釋漂白水浸泡10分鐘）。

●內部可用：酒精或紫外線燈消毒，再放乾燥劑保持乾燥。

●使用時務必穿：棉襪，避免皮膚直接接觸鞋內。

至於雨鞋清潔與消毒，一定要做到位，最重要的是保持乾燥與保護，蔡秉兼指出，若要將雨鞋續放光復鄉災區，需將鞋子放置在通風陰涼處，避免長時間曝曬導致橡膠龜裂。

其次，雨鞋內部放進報紙或乾燥包，吸收鞋內水分。一定要避免潮濕發霉，待整個求災結束，短時間不再穿時，建議存放前確保完全乾燥，並用乾淨袋子包好。

