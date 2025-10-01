自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》感冒好不了？ 來碗「鱸魚精力湯」抗疲勞、增免疫！

2025/10/01 06:26

鱸魚含有豐富蛋白質，可幫助免疫細胞合成；圖為示意圖。（圖取自孫語霙臉書）

鱸魚含有豐富蛋白質，可幫助免疫細胞合成；圖為示意圖。（圖取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬換季，感冒、鼻塞、體力差讓許多人苦惱不已。營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享一碗能抗疲勞、提升免疫力的天然食補「鱸魚精力湯」。她表示，這道料理食材單純，熱熱喝下去，不僅能幫助身體快快好，還能讓全身暖呼呼、精神大提升！

營養滿分！鱸魚被譽為「開刀魚」

孫語霙指出，鱸魚因為肉質細嫩、好消化吸收，被稱為「開刀魚」，對病後或體弱者特別友善。它含有豐富蛋白質，可幫助免疫細胞合成；再搭配大蒜、薑、枸杞等天然植化素，能有效對抗細菌、病毒，補氣又提神。

蔥、薑、蒜是精力湯鐵三角；圖為示意圖。（圖取自孫語霙臉書）

蔥、薑、蒜是精力湯鐵三角；圖為示意圖。（圖取自孫語霙臉書）

鱸魚精力湯食材（1人份）

鱸魚350g、蛤蜊320g、青蔥50g、薑30g、大蒜30g、枸杞10g、水1000ml。

作法步驟

1. 鱸魚切成魚骨與魚肉，魚肉擦乾備用。

2. 蔥白切段、蔥綠切蔥花，薑切片，大蒜去皮。

3. 中火熱鍋，加橄欖油，放入蔥白、薑片、大蒜爆香。

4. 放入魚骨，煎至雙面金黃。

5. 倒入1500ml滾水，煮沸後加入魚肉、蛤蜊。

6. 再次煮滾後加入蔥花、枸杞，即完成。

大人小孩都能喝

她提醒，若家中有小朋友，1歲以上即可享用，1歲以下的小嬰兒則可將鱸魚湯煮成粥、細心去刺，並調整魚肉質地，讓寶寶也能安心補免疫。孫語霙強調，感冒拖不好的時候，別急著只靠藥物，這碗「鱸魚精力湯」就是天然的調養祕方，喝完身體舒暢、體力回升，還能幫助快快康復！

