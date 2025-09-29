健康網》換季「哈啾」不停 10大抗過敏食物緩解一下

番茄紅素、β胡蘿蔔素與多酚，都是天然抗發炎好手；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每到換季，鼻塞、打噴嚏、皮膚乾癢是不是又來報到？很多人以為過敏只能靠藥物控制，但其實日常飲食也能幫忙「抗敏」。營養師高敏敏於臉書專頁提醒，季節交替時氣溫忽冷忽熱、濕度不穩定，加上空氣品質下降，免疫力容易失衡，引發各種過敏不適。除了藥物輔助，營養素補給更是關鍵！10大抗過敏食物，包含蘋果、綠葉菜、海藻、番茄、益生菌、有機硫化物、維他命CDE、槲皮素共軛亞麻油酸。

10 大天然抗過敏營養素食物

1. 蘋果：富含蘋果多酚，每天一顆就能改善換季過敏。

2. 綠葉菜、海藻類：葉綠素能減緩過敏，也補足每日纖維。

3. 番茄：番茄紅素、β胡蘿蔔素與多酚，都是天然抗發炎好手。

4. 益生菌：來自優格、優酪乳，能調整腸道菌相、減輕鼻過敏。

5. MSM有機硫化物：存在於大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍，可舒緩季節性過敏。

蘋果富含蘋果多酚，每天一顆就能改善換季過敏；圖為示意圖。（圖取自freepik）

6. 維他命C：強化黏膜細胞，芭樂、奇異果、柑橘類都是好來源。

7. 維他命D：曬太陽、吃魚、蛋黃、菇類都能補充。

8. 維他命E：堅果與種子類食物，幫助抗發炎、降低過敏。

9. 槲皮素：天然抗組織胺，莓果、秋葵、洋蔥中含量豐富。

10. 共軛亞麻油酸（CLA）：來自牛羊肉、乳製品、紅花籽油，能降低過敏症狀。

這些食物最好少碰

專家也提醒，想改善過敏，除了「吃對」還要「少吃錯」：

●加工食品：添加物過多，易引發慢性發炎。

●不新鮮海產或易過敏食物：含組織胺，讓過敏更嚴重。

●過量咖啡因與甜食：造成脫水與黏膜保護力下降，讓肌膚更敏感。

營養師小提醒

想要擺脫換季「哈啾」困擾，除了補充抗敏營養素、少吃發炎食物，還要保持規律作息，才能讓免疫系統回到平衡，遠離鼻過敏帶來的煩惱。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

