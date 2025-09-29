自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》換季「哈啾」不停 10大抗過敏食物緩解一下

2025/09/29 20:57

番茄紅素、β胡蘿蔔素與多酚，都是天然抗發炎好手；圖為示意圖。（圖取自freepik）

番茄紅素、β胡蘿蔔素與多酚，都是天然抗發炎好手；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每到換季，鼻塞、打噴嚏、皮膚乾癢是不是又來報到？很多人以為過敏只能靠藥物控制，但其實日常飲食也能幫忙「抗敏」。營養師高敏敏於臉書專頁提醒，季節交替時氣溫忽冷忽熱、濕度不穩定，加上空氣品質下降，免疫力容易失衡，引發各種過敏不適。除了藥物輔助，營養素補給更是關鍵！10大抗過敏食物，包含蘋果、綠葉菜、海藻、番茄、益生菌、有機硫化物、維他命CDE、槲皮素共軛亞麻油酸。

10 大天然抗過敏營養素食物

1. 蘋果：富含蘋果多酚，每天一顆就能改善換季過敏。

2. 綠葉菜、海藻類：葉綠素能減緩過敏，也補足每日纖維。

3. 番茄：番茄紅素、β胡蘿蔔素與多酚，都是天然抗發炎好手。

4. 益生菌：來自優格、優酪乳，能調整腸道菌相、減輕鼻過敏。

5. MSM有機硫化物：存在於大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍，可舒緩季節性過敏。

蘋果富含蘋果多酚，每天一顆就能改善換季過敏；圖為示意圖。（圖取自freepik）

蘋果富含蘋果多酚，每天一顆就能改善換季過敏；圖為示意圖。（圖取自freepik）

6. 維他命C：強化黏膜細胞，芭樂、奇異果、柑橘類都是好來源。

7. 維他命D：曬太陽、吃魚、蛋黃、菇類都能補充。

8. 維他命E：堅果與種子類食物，幫助抗發炎、降低過敏。

9. 槲皮素：天然抗組織胺，莓果、秋葵、洋蔥中含量豐富。

10. 共軛亞麻油酸（CLA）：來自牛羊肉、乳製品、紅花籽油，能降低過敏症狀。

這些食物最好少碰

專家也提醒，想改善過敏，除了「吃對」還要「少吃錯」：

●加工食品：添加物過多，易引發慢性發炎。

●不新鮮海產或易過敏食物：含組織胺，讓過敏更嚴重。

●過量咖啡因與甜食：造成脫水與黏膜保護力下降，讓肌膚更敏感。

營養師小提醒

想要擺脫換季「哈啾」困擾，除了補充抗敏營養素、少吃發炎食物，還要保持規律作息，才能讓免疫系統回到平衡，遠離鼻過敏帶來的煩惱。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中