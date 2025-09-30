自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中秋烤肉暗「腸」危機！ 2少1多守護腸道

2025/09/30 11:09

民眾烤肉牢記「2少1多」原則，才能吃得開心又安心；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾烤肉牢記「2少1多」原則，才能吃得開心又安心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋佳節少不了的烤肉聚會，是許多人記憶中的味道與團圓的象徵，但你知道嗎？這一口口的美味背後，卻可能潛藏大腸癌的風險！國健署在臉書專頁「食在好健康」提醒，燒烤、加工肉與紅肉都屬於大腸癌的高風險因子，建議民眾牢記「2少1多」原則，才能吃得開心又安心。

國健署指出，紅肉與加工肉品本身就可能是致癌物，加上燒烤過程中油脂滴落火焰，會產生致癌物質附著在食物表面，增加腸道負擔。研究更發現，每天僅攝取100克紅肉，就會提高17％罹患大腸癌的風險。

煙燻、醃製或含亞硝酸鹽的加工肉品應盡量避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

煙燻、醃製或含亞硝酸鹽的加工肉品應盡量避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

中秋烤肉2少1多

●少加工：煙燻、醃製或含亞硝酸鹽的加工肉品應盡量避免。

●少紅肉：少吃豬、牛、羊等紅肉，以雞肉、魚肉等白肉取代。

●多蔬果：即使是烤肉，也別忘了搭配各色新鮮蔬果，增加膳食纖維，幫助腸道健康。

此外，國健署提醒民眾，除了注意飲食，也要記得定期進行大腸癌篩檢，讓腸道無憂，團圓更安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中