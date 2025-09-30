健康網》中秋烤肉暗「腸」危機！ 2少1多守護腸道

民眾烤肉牢記「2少1多」原則，才能吃得開心又安心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋佳節少不了的烤肉聚會，是許多人記憶中的味道與團圓的象徵，但你知道嗎？這一口口的美味背後，卻可能潛藏大腸癌的風險！國健署在臉書專頁「食在好健康」提醒，燒烤、加工肉與紅肉都屬於大腸癌的高風險因子，建議民眾牢記「2少1多」原則，才能吃得開心又安心。

國健署指出，紅肉與加工肉品本身就可能是致癌物，加上燒烤過程中油脂滴落火焰，會產生致癌物質附著在食物表面，增加腸道負擔。研究更發現，每天僅攝取100克紅肉，就會提高17％罹患大腸癌的風險。

中秋烤肉2少1多

●少加工：煙燻、醃製或含亞硝酸鹽的加工肉品應盡量避免。

●少紅肉：少吃豬、牛、羊等紅肉，以雞肉、魚肉等白肉取代。

●多蔬果：即使是烤肉，也別忘了搭配各色新鮮蔬果，增加膳食纖維，幫助腸道健康。

此外，國健署提醒民眾，除了注意飲食，也要記得定期進行大腸癌篩檢，讓腸道無憂，團圓更安心。

