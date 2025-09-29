自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》空腹喝水喚醒身體 巴西網紅醫揭份量要拿捏好

2025/09/29 19:52

健康網》空腹喝水喚醒身體 巴西網紅醫揭份量要拿捏好

起床後空腹喝水，巴西大腸直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯倡導喝完半小時再進食；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕空腹喝水話題再起！巴西大腸直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）提倡，早上起床趁著空腹，喝下常溫或微溫的水，600-640ml的量，喝完後半小時才能進食。費爾南多．萊莫斯說，可以活化淋巴系統。

費爾南多．萊莫斯在YouTube頻道上，擁有691萬粉絲，他在巴西還設立「Planeta Intestino」，推廣衛教知識，此次「空腹喝水」影片，吸引906萬次觀看紀錄。費爾南多．萊莫斯表示，每天早上小小改變，身體卻很有感覺。

他說明，喝水的重要性，眾所皆知，因為身體約有70%是水，但是也要依年紀來區分，小孩是介於75%-78%，老年人則是50%-55%，通常男性體內的水分比女性略多，但僅是微差。

再來是器官的含水量，費爾南多．萊莫斯表示，最多的是腦和腎，大約有85%，血液中有83%是水、肌肉則是75%，不要懷疑，骨頭內也有含水的。

至於要喝多少水下肚？費爾南多．萊莫斯提醒，以自己的體重乘上30ml，這是一天的補充水量。他要大家記住，當喝下水後，每個細胞、組織都會吸收一點水，因此，即使不渴也要喝水，千萬不要連口渴了還忍著不進水。起床的空腹喝水最好是600-640ml、常溫水。

起床後這杯水，可以讓你的白血球、淋巴細胞動起來，費爾南多．萊莫斯尤其推崇空腹喝水，可以增加代謝25%。還有一項最令人津津樂道的說法是喝水可以減重、水送到大腦還可以讓你更清醒與專注。

最重要的是喝水可以把胃酸推到十二指腸與小腸，費爾南多．萊莫斯表示，有人因此而不用再吃胃藥。另外，水促進乙狀結腸將糞便推向直腸，便秘的人也因此改善排便習慣。

人體生理學研究顯示，短時間大量飲水（約500ml）可在30–60分鐘內提高能量消耗（代謝），多項小型臨床試驗觀察到代謝增加約20–30%的短暫效應，不過，多數研究為短期、樣本少，還是需要再觀察。

也有中醫與部分臨床醫師提醒，對胃潰瘍或某些胃腸疾病患者不宜一次大量灌水，年長者或有心腎病史者也應謹慎。衛福部建議成人每日飲水約6–8杯（240 ml/杯），並以分次小口慢慢喝為原則。

