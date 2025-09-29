健康網》膽固醇代謝加速器！ 秋葵、茄子6食物超吸油

秋葵等能幫助吸附膽固醇、促進代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人有高膽固醇血症困擾，卻不知道該怎麼從日常飲食改善。營養師林俐岑在臉書發文提醒，雖然體內膽固醇主要由肝臟自行製造（約佔8成），但仍有2成受到飲食影響，若能掌握正確飲食法，就能有效幫助血管保養、降低風險。肥肉與內臟要少吃，秋葵、黑白木耳、菇類、茄子、燕麥米、蘋果果膠等，吸附膽固醇、促進代謝，平常可多吃。

她建議整體飲食以「保護血管、加強代謝」為原則，首先要減少富含飽和脂肪的食物，像是肥肉、紅肉加工品、內臟、蟹黃、蝦頭，以及奶油製成的糕點、餅乾、麵包等。

請繼續往下閱讀...

另一方面，則要多攝取富含水溶性纖維的食材。例如秋葵、黑白木耳、菇類、茄子、燕麥米、蘋果果膠等，都能幫助吸附膽固醇、促進代謝。營養師特別推薦「洋車前子」與「奇亞籽」，兩者吸水後能形成凝膠，降低膽固醇吸收，其中洋車前子每天7–10克即可顯著降低LDL壞膽固醇。

毛豆等植物性蛋白質，不含膽固醇，還能降低心血管疾病風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

此外，植物性蛋白質（如豆漿、豆干、毛豆）不含膽固醇，還能降低心血管疾病風險；富含植化素的蔬果（如藍莓、番茄、大蒜、洋蔥、橄欖油）則能減少自由基對血管的破壞，防止壞膽固醇氧化，進而避免血栓生成。

林俐岑也分享一道簡單料理《黑木耳炒豆皮》，以黑木耳、豆皮、毛豆、胡蘿蔔加上苦茶油與薑絲拌炒，不僅美味，還能幫助膽固醇代謝、守護血管健康。

她提醒，高膽固醇患者千萬別小看日常飲食的影響，「控制飲食就是控制血管壽命」，善用天然食材，就能在生活中為心血管健康加分。

