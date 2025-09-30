自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》流感病人這樣吃！ 芭樂、鮭魚、南瓜子來守護

2025/09/30 18:34

鮭魚含維生素D，能調節免疫、減少呼吸道感染；圖為示意圖。（圖取自freepik）

鮭魚含維生素D，能調節免疫、減少呼吸道感染；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期流感疫情升溫，不少兒童、成人都陸續中鏢，確診案例逐漸攀升。營養師程涵宇在臉書專頁上「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」發文提醒，流感不僅是一般感冒，還可能引發肺炎等併發症，甚至造成死亡，絕不可掉以輕心。而抗流感飲食，應多補充維生素C、D、鋅等多種微量營養素食物。

流感的典型症狀比一般感冒來得猛烈，包括 突發高燒、頭痛、肌肉痠痛、極度疲倦，還可能伴隨流鼻水、喉嚨痛與咳嗽。若出現「1燒（發燒）、2痛（頭痛與肌肉痠痛）、3疲倦」，就要高度警覺。

抗流感飲食守則

程涵宇強調，除了施打流感疫苗、勤洗手、戴口罩、保持環境通風外，日常飲食也能幫助提升免疫力，降低急性呼吸道感染風險。

1. 維生素C

幫助修復組織、抗氧化、縮短病程；食物來源：柑橘、芭樂、奇異果。

2. 維生素D

調節免疫、減少呼吸道感染；食物來源：鮭魚、鯖魚、蛋黃；主要來源仍是曬太陽與補充劑。

3. 鋅（Zinc）

可縮短症狀持續時間、降低重症風險；食物來源：牡蠣、牛肉、南瓜子。

4. 多種微量營養素（維生素A、E等）

減少缺乏導致的感染風險、縮短病程；食物來源：魚、南瓜、地瓜、堅果、全穀、植物油。

南瓜子含鋅，可縮短症狀持續時間、降低重症風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

南瓜子含鋅，可縮短症狀持續時間、降低重症風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

全球數據驚人

根據統計，急性呼吸道感染（ARI）在2017年是全球第3大死因；每年季節性流感影響約300萬至500萬人，導致超過30萬人死亡。營養師提醒，均衡飲食與充足營養素對免疫系統至關重要，能有效降低感染風險與病情嚴重度。

預防流感4大招

●儘早施打流感疫苗。

●勤洗手、咳嗽時戴口罩。

●保持室內空氣流通。

●出現症狀要警覺並及早就醫。

程涵宇呼籲，防範流感不能光靠運氣，從日常飲食到生活習慣都要做足準備，才是保護全家健康的最佳方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中