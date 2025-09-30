健康網》流感病人這樣吃！ 芭樂、鮭魚、南瓜子來守護

鮭魚含維生素D，能調節免疫、減少呼吸道感染；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期流感疫情升溫，不少兒童、成人都陸續中鏢，確診案例逐漸攀升。營養師程涵宇在臉書專頁上「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」發文提醒，流感不僅是一般感冒，還可能引發肺炎等併發症，甚至造成死亡，絕不可掉以輕心。而抗流感飲食，應多補充維生素C、D、鋅等多種微量營養素食物。

流感的典型症狀比一般感冒來得猛烈，包括 突發高燒、頭痛、肌肉痠痛、極度疲倦，還可能伴隨流鼻水、喉嚨痛與咳嗽。若出現「1燒（發燒）、2痛（頭痛與肌肉痠痛）、3疲倦」，就要高度警覺。

請繼續往下閱讀...

抗流感飲食守則

程涵宇強調，除了施打流感疫苗、勤洗手、戴口罩、保持環境通風外，日常飲食也能幫助提升免疫力，降低急性呼吸道感染風險。

1. 維生素C

幫助修復組織、抗氧化、縮短病程；食物來源：柑橘、芭樂、奇異果。

2. 維生素D

調節免疫、減少呼吸道感染；食物來源：鮭魚、鯖魚、蛋黃；主要來源仍是曬太陽與補充劑。

3. 鋅（Zinc）

可縮短症狀持續時間、降低重症風險；食物來源：牡蠣、牛肉、南瓜子。

4. 多種微量營養素（維生素A、E等）

減少缺乏導致的感染風險、縮短病程；食物來源：魚、南瓜、地瓜、堅果、全穀、植物油。

南瓜子含鋅，可縮短症狀持續時間、降低重症風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

全球數據驚人

根據統計，急性呼吸道感染（ARI）在2017年是全球第3大死因；每年季節性流感影響約300萬至500萬人，導致超過30萬人死亡。營養師提醒，均衡飲食與充足營養素對免疫系統至關重要，能有效降低感染風險與病情嚴重度。

預防流感4大招

●儘早施打流感疫苗。

●勤洗手、咳嗽時戴口罩。

●保持室內空氣流通。

●出現症狀要警覺並及早就醫。

程涵宇呼籲，防範流感不能光靠運氣，從日常飲食到生活習慣都要做足準備，才是保護全家健康的最佳方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法