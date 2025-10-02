健康網》咖啡控必看！ 咖啡加肉桂抗發炎 超過這份量恐傷肝

高雄初日診所減重專科醫師范亞萱表示，肉桂本身有抗發炎作用，與咖啡搭配或可抗炎、減少代謝性疾病相關風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡喝法多樣，添加不同食材，也有不同風味與健康作用。高雄初日診所減重專科醫師范亞萱表示，咖啡除可添加豆漿、堅果奶，適合乳糖不耐症者飲用外，加抹茶也有降低發炎、放鬆作用。尤其加肉桂有助抗發炎、減少代謝疾病風險，但須注意因肉桂含有香豆素，建議一天不要超過1茶匙，過量攝取可能增加肝臟負擔。

范亞萱於臉書專頁「初日診所」與YouTube「初日醫學-宋晏仁醫師 x Cofit」發影音表示，有些人想要減少胃部刺激，喝咖啡不想單喝，建議可搭配豆漿、堅果奶、燕麥奶等，因豆漿本身富含大豆異黃酮，它是一個植物性雌激素，對於改善一些女性荷爾蒙相關症狀有所助益；至於植物奶中的燕麥奶，須注意是碳水化合物，雖主打健康取向，但對於減重或是控糖者其實是不適合的，可能會越喝越胖。

請繼續往下閱讀...

范亞萱也提及，至於常見國外將咖啡搭配肉桂，因肉桂本身有抗發炎作用，與咖啡搭配或抗發炎、減少代謝性疾病相關風險，不過因肉桂含有香豆素，過量攝取可能增加肝臟負擔，建議勿攝取過量，一天最好不要超過1茶匙。

另，范亞萱說，台灣人很喜歡搭配的抹茶具有豐富兒茶素，本身就是很好的抗氧化物質，可降低慢性發炎，對於健康是正向的。此外，抹茶還含有茶胺酸，可平衡咖啡因的刺激作用，讓人放鬆卻仍可保持專注力。若單喝咖啡有些焦躁不適，或可考慮搭配抹茶，中和咖啡因的刺激作用。但若是咖啡因敏感族群，仍建議整體搭配還是要注意咖啡因含量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法