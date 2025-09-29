健康網》2025新冠疫苗10月開打 公費對象、預約、副作用一次看

2025新冠疫苗10月開打，施打疫苗可以有效降低重症及死亡發生風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕施打疫苗可以有效降低重症及死亡發生風險，2025年新冠疫苗在10月1日正式開打！衛福部疾管署指出，今年秋冬新冠疫苗將以LP.8.1疫苗為優先，同時儲備不同製程的JN.1疫苗，供給不適合接種mRNA疫苗者接種。公費新冠疫苗接種對象為65歲以上長者、孕婦、滿6個月以上未滿6歲幼兒及相關高風險族群等共10類接種對象；50-64歲無高風險成人於11月1日第2階段開打。

疾管署表示，因應2025年秋冬防疫需求及新冠病毒變異快速，依據近期監測資料，全球多數國家主要流行變異株為LP.8.1，因此參考世界衛生組織及歐盟、美國公布建議，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於今年6月12日會議決議，今年秋冬新冠疫苗「以LP.8.1疫苗為優先選擇，並儲備不同製程之JN.1疫苗，以供不適合接種mRNA疫苗者接種」。

請繼續往下閱讀...

疾管署說明，今年秋冬公費新冠疫苗已依上述ACIP建議預計採購307萬劑，包括莫德納LP.8.1疫苗約277萬劑和Novavax JN.1疫苗30萬劑，將延續「左流右新」共同接種策略，規劃自今年10月1日起與流感疫苗同步分2階段開打。

《自由健康網》整理新冠疫苗針對哪些族群符合公費施打範圍、施打後多久會產生保護力、如何預約，以及可能的副作用等，彙整資料讓民眾一次了解。

●公費接種對象

疾管署表示，考量國際間新冠疫苗接種建議從「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」，以年長者或有重症高風險因子者為主要接種建議對象，10月1日起秋冬新冠疫苗公費接種分2階段開打，以下為10類對象。

10月1日開打族群：

1.65歲以上長者。

2.55-64歲原住民。

3.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員。

4.孕婦。

5.6個月以上高風險對象，包含符合流感疫苗高風險對象條件（高風險慢性病人、BMI≥30者、罕見疾病患者及重大傷病患者），以及結核病、失能、精神疾病及失智症患者。

6.醫事及衛生防疫相關人員。

7.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

8.6個月內嬰兒之父母。

9.滿6個月以上至未滿6歲幼兒。

11月1日開打族群：

50-64歲無高風險成人。

●WHO建議施打COVID-19疫苗增加保護力

因應新冠病毒持續變異，世界衛生組織（WHO）建議持續接種安全有效之COVID-19疫苗，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力，且曾確診/感染過、已接種疫苗等保護力會隨時間遞減，建議符合公費對象之民眾自114年10月1日起踴躍接種114-115年度COVID-19疫苗，降低重症或死亡發生風險。

●新冠疫苗施打後多久會產生保護力？

疫苗注射後，身體需要時間產生保護性抗體，約2週後開始產生保護力。而秋冬為呼吸道傳染病好發季節，因此，符合公費對象請於114年10月1日公費COVID-19疫苗開打後儘速接種疫苗，及早獲得保護力，有效減少重症發生風險及疾病負擔。

需注意的是，接種疫苗後，仍有可能會感染COVID-19。因此即使完成COVID-19疫苗接種，仍應落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。

●如何預約新冠疫苗

民眾可至全國各鄉鎮市區衛生所或合約醫療院所接種，不受戶籍地限制，有關各縣市提供公費COVID-19疫苗接種服務的合約醫療院所，相關接種資訊，請以各縣市公布資訊為主。

COVID-19 疫苗接種院所連結如下：

臺北市COVID-19疫苗接種院所

新北市COVID-19疫苗接種院所

基隆市COVID-19疫苗接種院所

宜蘭縣COVID-19疫苗接種院所

連江縣COVID-19疫苗接種院所

金門縣COVID-19疫苗接種院所

桃園市COVID-19疫苗接種院所

新竹市COVID-19疫苗接種院所

新竹縣COVID-19疫苗接種院所

苗栗縣COVID-19疫苗接種院所

臺中市COVID-19疫苗接種院所

彰化縣COVID-19疫苗接種院所

南投縣COVID-19疫苗接種院所

雲林縣COVID-19疫苗接種院所

嘉義市COVID-19疫苗接種院所

嘉義縣COVID-19疫苗接種院所

臺南市COVID-19疫苗接種院所

高雄市COVID-19疫苗接種院所

屏東縣COVID-19疫苗接種院所

澎湖縣COVID-19疫苗接種院所

花蓮縣COVID-19疫苗接種院所

臺東縣COVID-19疫苗接種院所

●疫苗副作用

1.莫德納 LP.8.1 COVID-19疫苗

它是含SARS-CoV-2（LP.8.1）變異株棘蛋白之單價mRNA疫苗，用於預防COVID-19。目前國內核准適用於滿6個月以上兒童、青少年及成人接種。

本疫苗與其他疫苗可同時分開不同手臂接種，亦可間隔任何時間接種，另建議未滿2歲之嬰幼兒接種於大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手之上臂三角肌。發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

2.Novavax JN.1 COVID-19 疫苗

Novavax JN.1 COVID-19疫苗是含佐劑Matrix-M之SARS-CoV-2（Omicron JN.1）重組棘蛋白之蛋白質次單元疫苗，用於預防COVID-19。目前國內核准適用於滿12歲以上青少年及成人接種。

本疫苗與其他疫苗可同時分開不同手臂接種，亦可間隔任何時間接種。發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

這2個疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位。如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法