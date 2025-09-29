自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

光復重災區泥巴路 靠機車小蜜蜂急送醫材

2025/09/29 18:04

花蓮光復923水災情嚴重，災區內交通嚴重不通，很多機車志工成立小蜜蜂協助傳遞與運送，其中還有專業的越野車。（記者王錦義攝）

花蓮光復923水災情嚴重，災區內交通嚴重不通，很多機車志工成立小蜜蜂協助傳遞與運送，其中還有專業的越野車。（記者王錦義攝）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院到光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災害地區開設3個醫療站，因路面泥濘難行，醫材補給運送困難，所幸熱心越野車友幫忙解圍，使用越野機車在泥濘中幫忙傳送，遠從高雄來的志工陳先生說，除了幫忙運送，昨天傍晚還載到很多虛脫的志工。

有醫療人員在社群平台上發文表示，原本以為醫療站最大的挑戰會是現場醫療需求的爆量，沒想到卻是交通，大量民眾與車輛湧入災區，路面泥濘不堪之外，交通嚴重壅塞，汽車無法順利通行。醫療人員說，眼看需要緊急處理傷口，但醫材補給車上的縫合器械卻遲遲無法送達，令人著急，「眼前剛好有民眾騎車經過，我衝出去想攔車借騎，即使泥濘的路況容易摔車，但民眾割傷的傷口不縫合沒辦法止血，真的不能再等」。

花蓮光復923水災情嚴重，災區內交通嚴重不通，很多機車志工成立小蜜蜂協助傳遞與運送。（記者王錦義攝）

花蓮光復923水災情嚴重，災區內交通嚴重不通，很多機車志工成立小蜜蜂協助傳遞與運送。（記者王錦義攝）

有一名越野車友正在休息，立刻跑去拜託，對方二話不說答應幫忙，「就這樣，一群陌生的越野車手成了醫療團隊最強大的後援。謝謝越野車超人們，讓醫療的溫暖得以抵達最需要的地方」。花蓮慈濟醫院今指出，，因應現場及交通因素，更新醫療站服務時間，第一醫療站為上午9時至晚上8時30分，第二、三醫療站為上午9時至下午3時30分。除了醫療站外，另外還有1個機動巡迴醫療隊提供服務。

花蓮光復923水災情嚴重，災區內交通嚴重不通，很多機車志工成立小蜜蜂協助傳遞與運送醫材。（花蓮慈院提供）

花蓮光復923水災情嚴重，災區內交通嚴重不通，很多機車志工成立小蜜蜂協助傳遞與運送醫材。（花蓮慈院提供）

花蓮慈濟醫院指出，花蓮慈濟醫院團隊24日進駐花蓮縣光復鄉災區，到29日已是設置醫療站的第6天，從1個醫療站增加到現在3個醫療站與1個機動巡迴醫療隊，統計至28日診治人次達1224人。隨著重建進度發展，醫療需求也從原本內科為主，轉成外科需求增多，在目前診治的1224人中，包含了花蓮慈院醫療隊在災區現場完成的502例清創、縫合等外傷手術。

