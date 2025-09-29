自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》主力捕手張肇元拉傷退出球季 醫：療傷急不得的

2025/09/29 18:03

台鋼雄鷹主力捕手張肇元拉傷退出球季。聯新國際醫院運動醫學科醫師郭亮增表示，療傷急不得。（資料照）

台鋼雄鷹主力捕手張肇元拉傷退出球季。聯新國際醫院運動醫學科醫師郭亮增表示，療傷急不得。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹主力捕手張肇元因左側腹斜肌拉傷，總教練洪一中形容那是連呼吸都會痛的狀況。聯新國際醫院運動醫學科醫師郭亮增表示，恢復時間可能長達6週或更長，需要更多的時間進行完全的休息和康復訓練。

郭亮增說，側腹肌包括兩個主要部分：外側腹肌和內側腹肌。這些肌肉位於腹部兩側，從下肋骨延伸至骨盆，負責協助軀幹的旋轉和側彎動作。外側腹肌位於表層，內側腹肌則位於較深層。這些肌肉協同作用，穩定軀幹，並在日常活動和運動中提供支撐。

側腹肌拉傷會影響旋轉動作、側向彎曲、站立或坐下、深呼吸。張肇元目前連呼吸都會痛，在本球季只剩下6戰，他將無法再出賽，十分遺憾地說：「真的滿想打的，本來想說蹲捕可以到100場，結果現在還差2場。」

郭亮增指出，不只有選手會受傷，一般人也會拉傷。他建議在運動時要充分熱身，平時也要訓練、強化核心肌群、增加柔軟性等，最重要的是保持正確運動姿勢，逐步增加運動強度。

拉傷後治療分成5方面：
●休息和冰敷：在受傷初期，休息並使用冰敷（每次20分鐘，每天多次）減少炎症和腫脹。

●壓縮和抬高：使用壓縮帶和抬高受傷部位，幫助減少腫脹。

●逐步恢復運動：在疼痛減輕後，逐步恢復輕度運動，避免過度負荷。

●物理治療：在專業物理治療師的指導下進行康復訓練，包括拉伸和強化訓練。

●藥物治療：在必要時使用非甾體抗炎藥（NSAIDs）減輕疼痛和炎症，但需在醫生指導下使用。

