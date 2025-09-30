自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》要活得長壽 醫揭10招 把腸道菌養好養滿

2025/09/30 12:43

目前全世界最長壽的女人─日本伊藤岡富子的慶生照，她今年已117歲。肥胖醫學醫師王姿允指出，從長壽藍圖看來，應是由腸道菌來主導一切。（資料照，法新社）

目前全世界最長壽的女人─日本伊藤岡富子的慶生照，她今年已117歲。肥胖醫學醫師王姿允指出，從長壽藍圖看來，應是由腸道菌來主導一切。（資料照，法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕全世界在世最長壽的人，目前是日本的伊藤岡富子，她出生於1908年5月23日，現年117歲。肥胖醫學醫師王姿允指出，從長壽藍圖看來，應是由腸道菌來主導一切。

王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」分享，9月24日《Cell reports medicine》以一個117歲的極端長壽（centenarian，百歲人瑞）個體為研究對象，用多重組學（multi-omics）去描繪其全貌（包括腸道菌群、代謝、免疫、神經功能等）。

她表示，在腸道菌相方面，發現長壽人瑞的腸道菌比起年輕人有過之而無不及！跟對照組的60-90歲人群比起來，有幾個優異的特點：菌群多樣性較高、在厚壁菌門裡富含產短鏈脂肪酸的益菌、放線菌門的比菲德氏菌特高、腸─腦─免疫之間有良好互動。

王姿允說，腸道菌像「老師」，訓練B細胞分泌IgA，維持免疫平衡；而B細胞則像守門員，用抗體塑造菌群生態。所以良好的腸道菌叢對於「維持身體不發炎」有巨大的貢獻。

如何養出長壽最需要的腸道菌群？

●「好菌只吃素」：每餐優先植物性、多樣化、富纖維。

●定期吃發酵食品+補充益生菌（選對菌株）。

●吃富含抗氧化、抗炎成分的食物（蔬果、茶、多酚類食材）。

●少吃過度加工、高糖、高脂、高鹽，這些食物都會促進身體發炎。

●規律運動（散步、快走、瑜伽、重訓皆可）。

●優質睡眠+穩定作息。

●減少不必要抗生素、藥物濫用。

●壓力管理（冥想、放鬆、興趣活動）。

●保持腸道通暢（足夠水+纖維+排便習慣）。

●控制健康的身體組成，避免肥胖跟肌少。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中