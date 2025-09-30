限制級
健康網》要活得長壽 醫揭10招 把腸道菌養好養滿
〔健康頻道／綜合報導〕全世界在世最長壽的人，目前是日本的伊藤岡富子，她出生於1908年5月23日，現年117歲。肥胖醫學醫師王姿允指出，從長壽藍圖看來，應是由腸道菌來主導一切。
王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」分享，9月24日《Cell reports medicine》以一個117歲的極端長壽（centenarian，百歲人瑞）個體為研究對象，用多重組學（multi-omics）去描繪其全貌（包括腸道菌群、代謝、免疫、神經功能等）。
她表示，在腸道菌相方面，發現長壽人瑞的腸道菌比起年輕人有過之而無不及！跟對照組的60-90歲人群比起來，有幾個優異的特點：菌群多樣性較高、在厚壁菌門裡富含產短鏈脂肪酸的益菌、放線菌門的比菲德氏菌特高、腸─腦─免疫之間有良好互動。
王姿允說，腸道菌像「老師」，訓練B細胞分泌IgA，維持免疫平衡；而B細胞則像守門員，用抗體塑造菌群生態。所以良好的腸道菌叢對於「維持身體不發炎」有巨大的貢獻。
如何養出長壽最需要的腸道菌群？
●「好菌只吃素」：每餐優先植物性、多樣化、富纖維。
●定期吃發酵食品+補充益生菌（選對菌株）。
●吃富含抗氧化、抗炎成分的食物（蔬果、茶、多酚類食材）。
●少吃過度加工、高糖、高脂、高鹽，這些食物都會促進身體發炎。
●規律運動（散步、快走、瑜伽、重訓皆可）。
●優質睡眠+穩定作息。
●減少不必要抗生素、藥物濫用。
●壓力管理（冥想、放鬆、興趣活動）。
●保持腸道通暢（足夠水+纖維+排便習慣）。
●控制健康的身體組成，避免肥胖跟肌少。
