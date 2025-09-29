健康網》鏟子超人遭尖銳物刺傷 醫療站5天醫治502外傷

尖銳物連厚底防滑鞋也穿透，花蓮慈院醫療隊緊急進行清創、縫合。（花蓮慈院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕鏟子超人湧入花蓮光復鄉協助救災，災區外傷傷患逐步增加。根據花蓮慈濟醫院統計，自24-28日已經診治了502位外傷傷患。在越野車車友協助下，送馬太鞍收容所的傷患到花蓮慈院第一醫療站，進行傷口縫合手術並施打破傷風疫苗。

花蓮慈院表示，破傷風疫苗需要保存在攝氏2-8度，所以，醫療隊在第一醫療站緊急購置冰箱，嚴格把控保存溫度，並以保溫箱提供給前線的醫療團隊使用。花蓮慈院藥學部主任劉采艷表示，有些藥物需要特定的保存方式，隨時監測溫度變化，才可以保證疫苗的功效。

在目前診治的1224人中，包含了花蓮慈院醫療隊在災區現場完成的502例清創、縫合等外傷手術，其中鏟子超人志工有許多人都是被鐵片、碎玻璃刺傷。

在越野車車友協助下，馬太鞍收容所的傷患被送到花蓮慈院第一醫療站救治。（花蓮慈院提供）



花蓮慈院說，救災人員在清理淤泥時，有時候會被淤泥中的尖銳物刺傷。第三醫療站有民眾被一大塊玻璃刺穿厚底防滑鞋，隔著鞋子還是可以看到傷口滲出血液。

花蓮慈院骨科劉冠麟醫師先仔細移除傷患的鞋襪與刺傷腳底的玻璃，確認傷口狀況後，迅速為傷患完成縫合。

花蓮慈院醫療隊在災區現場完成了超過500例的外科手術。類似這樣的外科手術，光有專科醫護人力還不夠，還需要麻醉、消炎等藥物，縫合手術的器械、傷口的敷料，以及破傷風疫苗，因此花蓮慈院團隊必須隨時補充各醫療站的醫材，如何準備及補充對團隊來說也是一大挑戰。

